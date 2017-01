Alicia Ramos, una vecina de Vegacervera (León) recibirá hoy el cheque de 8.000 euros que la Confitería Conrado, de La Bañeza, escondió, como es tradición, en uno de sus roscones de reyes. La afortunada había comprado uno relleno de nata. «Fue una de esas alegrías que no te esperas; has oído hablar de ello pero no crees que te pueda pasar a ti». El premio lo destinará a sus dos hijos adolescentes, el mayor de 17 años quiere hacer un viaje por Interrail, y la menor, de 15, quiere estudiar inglés.