Kanye West y Kim Kardashian hacen las paces con Beyoncé y Jay Z

Pensábamos que la relación se habían roto definitivamente, después de años de rumores que enfrentan a Kim Kardashian y Beyoncé, por ser la una demasiado pública, notoria y social para la otra, más bien discreta.

El punto final lo habría puesto el propio Kanye West, quien preso de sus últimos delirios antes de su hospitalización habría gritado en medio de un concierto: "Jay Z, llámame, hermano. Aún no me has llamado. Jay Z, sé que tienes asesinos a sueldo. Por favor, no los envíes en busca de mi cabeza. Llámame, por favor. Háblame como un hombre". (Más información en Mujerhoy.com)