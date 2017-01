El truco que casi mata al mago David Blaine

«Pensé que había muerto». Así de rotundo se mostró el mago David Blaine tras su actuación del viernes pasado, una función que pudo terminar en tragedia.

Según han publicoado varios medios internacionales como el 'Daily Mail', el pasado viernes David Blaine realizaba uno de sus trucos más peligrosos en el MGM Gran Garden Arena en las Vegas frente a nada menos que 20.000 personas y retransmitido en directo por el programa Beyond Magic. El truco consistía en disparar un rifle de caza hacia su boca para tratar de «cazar» al vuelo el cartucho con los dientes, con el plus de dificultad de que David Blaine se autodispararía el arma con una cuerda atada al gatillo, ya que desde 2010 nadie del equipo de Blaine quiere hacer este peligroso truco con él.

La única ayuda del ilusionista era un protector bucal metálico con un pequeño escudo antibalas que debía parar el impacto. Con todo preparado, Blaine activó el gatillo y la bala voló hacia su boca. La primera parte del reto salió a la perfección, pues el proyectil impactó justo en el escudo. Sin embargo, el golpe fue tan brutal que rompió el protector y este salió disparado hacia su garganta. Según se desarrollaba la acción, el ilusionista creyó, como explicó después, que sus horas en este mundo se habían acabado. «Cuando la bala golpeó el protector, sentí un zumbido agudo en mis oídos y un impacto posterior en la garganta».

Entonces creyó que la bala había atravesado su cabeza. «Pensé que estaba muerto. Pero, repentinamente, me di cuenta de que estaba vivo porque el dolor me trajo de vuelta. El protector se había roto, pero yo estaba vivo», completó. Desde hace ya siete años, los ayudantes de Blaine se han negado a dispararle en este truco. De hecho, el mago únicamente lo ha llevado a cabo tres veces desde 2010. A pesar de todo, afirma que seguirá repitiéndolo. «Simplemente no presté suficiente atención al protector bucal, pero no volveré a cometer ese error», finalizó.