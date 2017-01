El sorprendente cambio de look radical de Dani Rovira

Año nuevo... look nuevo. Y de esos que no pasan desapercibidos. Dani Rovira ha inaugurado el 2017 renovando su imagen. Él mismo ha sido el encargado de compartir su recién estrenado corte de pelo con sus seguidores de Instagram. Hace dos días el actor malagueño subió a su perfil en esta red social una imagen en la que se le ve comiendo con un cucharón de madera de una olla. ¿Parecidos razonables? Por si a alguien se le escapa ha sido el propio Rovira el bromear con su nuevo look, que se parece mucho al de un conocido personaje cinematográfico: "Malamadre cena y se va a la cama", escribió.

Y es que tal y como indica el malagueño, su corte de pelo -rapado- y su barba recortada recuerdan al protagonista que Luis Tosar interpretó en 'Celda 211', el filme con el que Daniel Monzón ganó ocho Premios Goya en 2009.

La impactante imagen -sorprende ver a Rovira sin pelo- suma ya más de 21.500 me gusta y 250 comentarios. "¡Casi no se te reconoce!", le replican algunos de sus seguidores en Instagram. "Eres el hermano chungo de Malamadre", bromean otros. ¿Exigencias del guión?