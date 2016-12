El mensaje 'no navideño' de Pablo Ráez

"Mi forma de ver la vida ha cambiado, por lo que no voy a felicitar ni las navidades, ni las fiestas ni el año nuevo". Así comienza el mensaje de Fin de Año que Pablo Ráez ha querido mandar a sus seguidores. No se ha querido centrar en las fiestas, porque "voy a felicitaros la vida, voy a deciros que la navidad, el fin de año y todas estas cosas que se dicen por estas fechas son cosas que llevan establecidas mucho tiempo en nuestras vidas". "En vez de desearos Feliz Navidad os quiero desear feliz vida, mucha salud y mucha conciencia", detalla en su mensaje.

"La vida es maravillosa y no solo en estas fechas. Por favor disfrutemos cada día, disfrutemos cada instante disfrutemos, amemos y riamos como si todas las noches fueran 24", puntualiza el joven tras recibir el alta hospitalaria hace un par de semanas. "No sabemos que pasará mañana ni hablando de salud ni de nada más, pero si sabemos lo que pasa en nuestro día a día , por lo que es lo más valioso", declara el chico tras someterse de nuevo a un segundo trasplante.

"Repito, la muerte no es triste, lo triste es no saber vivir. La muerte forma parte de la vida y la vida forma parte de la muerte, ninguna puede vivir sin la otra, por lo que la muerte es un regalo de la vida. ¿Por que creemos que es triste morir? No sabemos que hay detrás de la muerte", recalca Pablo Ráez, quien abandera desde hace meses desde sus redes sociales una campaña para el aumento de donantes de médula.

No en vano, el malagueño ha logrado colarse entre lo más buscado de Google en 2016 y en nuestra provincia se han multiplicado por mil el número de donaciones. Aun así, el reto planteado por Ráez sigue: "Sigamos siendo solidarios, sigamos demostrando que este país no es solo palabrería y se vuelca por ayudar a los demás. Llevemos a ese #retounmillon de donantes".

"Ánimo q todo el que este en un mal momento...Todo pasa y todo llega. Amor y felicidad para todos", concluye Pablo Ráez en su mensaje navideño.