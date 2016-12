La emotiva despedida de Carme Chaparro de Telecinco con lágrimas en los ojos

Carme Chaparro ha dicho adiós al plató de Informativos Telecinco. Anoche, 30 de diciembre, la periodista despidió el espacio con una emotiva despedida dirigida a la audiencia antes de debutar en el plató de Cuatro. «Me van a permitir hoy un adiós especial. Tras 20 años aquí, en Telecinco, dejo este plató, pero no me voy muy lejos, me quedo en Mediaset. A partir del 9 de enero les espero en un lugar que también me hace muy feliz: Noticias Cuatro, de lunes a viernes, a las dos de la tarde», afirmó una Chaparro muy emocionada y con lágrimas en los ojos.

La periodista también tuiteó que el nuevo reto que encara le «hace especialmente feliz». «Pilotar en solitario un informativo, entre semana, a las dos de la tarde, cuando bulle la actualidad». Chaparro coge así el testigo de Marta Fernández debido a una remodelación de los servicios informativos del grupo de comunicación. Fernández, por su parte, está a la espera de su nueva ubicación.

Otro cambios a destacar es el de Ane Ibarzabal, que presentará junto a Miguel Ángel Oliver la edición nocturna de Noticias Cuatro. Alba Lago y Roberto Fernández se encargarán por su parte de una renovada edición de Informativos Telecinco Matinal. También Ángeles Blanco y Pepe Ribagorda pilotarán las ediciones de sobremesa y prime time en los Informativos fin de semana de Telecinco.