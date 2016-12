El repartidor al que llamaron 'cara anchoa' asegura que el youtuber le insultó en dos ocasiones

La agresión a un youtuber que se dedica a hacer bromas con cámaras ocultas sigue dando que hablar. La víctima fue el alicantino de nombre Sergio Soler, más conocido como 'Granbomba', que llamó 'cara anchoa' a un repartidor.

El youtuber, que ya eliminó todos sus vídeos de su perfil y su cuenta en Twitter, confesó a los medios de comunicación el «auténtico calvario» vivido tras una pesada borma de la que, dijo, está muy arrepentido y por la que incluso ha llegado a «recibir amenazas de muerte».

El repartidor, de quien se desconoce su identidad, concedió una entrevista a 'Espejor Público' en la que pidió a la gente que «que no increpe al youtuber ni acuda más a su domicilio» a pesar de lo sucedido. Asimismo, aseguró que mucha gente le reconoce por la calle a pesar de que su rostro estaba pixelado en el vídeo.

Según la versión del repartidor, Soler le habría insultado en dos ocasiones. «Me llamó dos veces 'cara anchoa'. Estaba trabajando y tenía mucha tensión encima». El hombre, además, afirmó: «Le pedí varias veces que se fuera, no lo hizo y me lo quité de encima así». Asimismo reiteró que, aunque no puede proporcionar más datos de la historia hasta el momento del juicio, la historia no es como la muestra Soler: «El vídeo está manipulado», aseguró.

El trabajaror reconoció durante la entrevista que se arrepiente de haber agredido al youtuber, y aseguró que él no es agresivo ni nunca se había peleado, y no ha encontrando una explicación a por qué reaccionó así.