Así era Carmen Díez de Rivera, la otra protagonista de 'Lo que escondían sus ojos'

La serie 'Lo que escondían sus ojos', de Telecinco, ha sido un éxito de audiencia, pero también ha removido la historia de España. No sólo ha devuelto a la primera plana el romance que hubo entre Ramón Serrano Súñer, ministro y cuñado de Franco, y Sonsoles de Icaza, marquesa de Llanzol en los años 40. La adaptación televisiva de la novela homónima de Nieves Herrero ha devuelto a la memoria colectiva el nombre de Carmen Díez de Rivera y su trágica biografía.

Para muchos era una desconocida hasta ahora. Apodada como 'la musa de la Transición', como la bautizó Francisco Umbral, la hija ilegítima de Serrano Súñer tuvo una vida complicada. Hasta los 16 años, la joven vivió feliz con sus padres y sus hermanastros, aunque Francisco Díez de Rivera le dio sus apellidos , todos los caprichos y vistiese como su madre de Balenciaga, gran amigo de la familia, ella nunca pensó que no era su padre. Aunque la paternidad ilegítima era un secreto a voces en esos años en la alta sociedad española, también en parte por su melena rubia y sus ojos claros, la chica vivió ajena a ellos... hasta que su intención de casarse hizo que su acomodada vida saltase por los aires. Y todo porque el joven del que se había enamorado era su hermano Ramón Serrano Súñer, con quien compartía veranos en San Sebastián.

"Noté un crack dentro de mí cuando me dijeron que no podía casarme con el que hombre que amaba porque era mi hermano", le confesó a su biógrafa Ana Romero. Dicen que este golpe sentimental la lastraría durante toda su trágica vida. Entonces decidió meterse a monja en un convento de Ávila y de allí se iría de misiones a Costa de Marfil para dar clases en plena selva. Después dejó la orden religiosa, regresó a España y decidió ponerse a trabajar para ganarse la vida. Entonces conoció a un jovencísimo Adolfo Suárez, quien ejercía en ese tiempo como director general de Radio Televisión Española. Tan cercana fue su relación que se convirtió en la primera mujer directora de gabinete de un gobierno en España, concretamente del de UCD de 1976 a 1977. Figura muy influyente en la llegada de la democracia, de ahí su apodo como 'musa de la Transición', inclusó se especuló con un posible romance con Suárez y con el propio don Juan Carlos, algo que siempre negó a su círculo más cernano.

«Con estos de la derecha ya no se puede seguir; cómo no les da vergüenza; lo quieren organizar todo desde el poder; aquí ya no se puede estar porque Adolfo sigue siendo un franquista»

Pero Díez de Rivera sólo estuvo en Moncloa diez meses y diez días, como recuerda el periodista Emilio Contreras en su libro 'Suárez. Acoso y derribo' (La Esfera de los Libros). En él relata como una vez legalizado el Partido Comunista y despejado el camino hacia las primeras elecciones generales, la joven comenzó su disidencia y a desmarcarse de su jefe. Se opuso radicalmente a que Suárez se presentase a presidente del Gobierno. Tales fueron sus críticas a esta postura que incluso le intervinieron los teléfonos los servicios de inteligencia nacionales. «Con estos de la derecha ya no se puede seguir; cómo no les da vergüenza; lo quieren organizar todo desde el poder; aquí ya no se puede estar porque Adolfo sigue siendo un franquista», la grabaron en algunas de sus conversaciones, charlas que se aportaron como prueba a Suárez, que el 13 de mayo de 1976 comunicó a Carmen Díez de Rivera el cese como directora de su gabinete. Aun así, su amistad continuó en el tiempo y se especula con que siguió aconsejando al presidente.

Su vida política no terminó entonces. Luego se afilió al PSOE de Enrique Tierno Galván y ejerció como eurodiputada de 1989 a 1999, año en el que falleció víctima de un cáncer a los 57 años. Según detalló a su círculo cercano, un médico le trató equivocadamente la enfermedad y por eso murió. Serrano Súñer ni siquiera en ese momento la reconoció públicamente. Ahora la serie 'Lo que escondían sus ojos' la ha devuelto a las portadas.