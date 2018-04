Las tiras cómicas de Paco Roca se transforman en comedia animada en Málaga Raúl Arévalo, esta mañana ante los medios. / MIGUE FERNÁNDEZ 'Memorias de un hombre en pijama' retrata a un joven urbanita con Raúl Arévalo como protagonista REGINA SOTORRÍO Sábado, 14 abril 2018, 13:23

El Festival de Málaga se anima con 'Memorias de un hombre en pijama'. Carlos Fernández de Vigo dirige la adaptación de la novela gráfica de Paco Roca, transformada en una comedia romántica para la gran pantalla dirigida a «la chavalada de entre 30 y 60 años». Raúl Arévalo y María Castro ponen voz y también rostro a este filme que combina animación 2D con imagen real. Y, además, Arévalo «le da un toque canalla» a su personaje, añadió Lorena Ares.

'Memorias de un hombre en pijama' incorpora un hilo argumental a la serie de tiras cómicas autobiográficas que Paco Roca (autor de 'Arrugas', también convertida en película) escribió para el diario 'Las Provincias' y que después, en 2011, recopiló Astiberri en un volumen monográfico. A través de diferentes gags, la cinta retrata la vida de un joven urbanita y profesional, su relación con los amigos, con las mujeres y con un trabajo creativo como dibujante que le permite «el lujo» de trabajar con zapatillas de casa.

Lo hace en tono de humor, rozando «lo ridículo» y exagerando ciertas situaciones. Tanto que, como advirtieron dos periodistas en la rueda de prensa, algunas podrían ser considerada hoy incorrectas por su tono machista. La finalidad, insistió el equipo, es crítica. «Era un espejo en el que hemos puesto a un grupo de personas con actitudes que pasarían desapercibidas, pero que hoy llaman la atención», reconoció Fernández de Vigo. Arévalo salió al paso para pedir que no se sacaran las «cosas de quicio». «Es algo que me ofende. ¿Quién no piensa que es incorrecto eso? Pero es que ya mencionarlo me parece algo absurdo», reflexionó el actor.

Arévalo debuta aquí en la animación. «Y me ha divertido hacerlo», admitió. Encontrar «el punto» perfecto de su voz ha sido un reto, porque no se trataba de doblar a un personaje de Pixar –«que me encantaría algún día»-, tenía que sonar realista. Además, para las imágenes reales, tuvo que adoptar los gestos de Paco Roca y llevarlos a su terreno. Y ahí el personaje sufrió una metamorfosis. «Empezó más naif y se fue volviendo más canalla», apostilló la directora de animación.

Love of Lesbian firma la banda sonora con versiones de sus temas y alguno nuevo que pronto lanzarán a las radios. «No ha sido una banda sonora, ellos han sido unos miembros más del equipo, es alucinante cómo se han incorporado al proyecto», resaltó el director. La prueba es que hasta el cantante Santi Balmes dobla uno de los personajes.