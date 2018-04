Pequeñas píldoras de talento autóctono De izquierda a derecha, el compositor Daniel Lozano y los directores Fernando Pozo, Rakesh Narwani y Paula Villegas. / MIGUE FERNÁNDEZ Málaga en Español Los cortometrajes 'Block 24' y 'Hotel Royal Co', ambos con sello malagueño, compiten en la sección oficial FERNANDO MORGADO Sábado, 14 abril 2018, 01:25

La lluvia –y la larga cola que atraviesa toda la Plaza de la Merced para conseguir una entrada para la clase magistral de Guillermo del Toro– hacen imposible la foto al aire libre. Por suerte, los protagonistas de la imagen están 'en casa' y se pueden refugiar en su propio estudio, justo al lado de la Casa Natal de Picasso, donde Paula Villegas y Rakesh Narwani dirigen su productora, Objetivo 50. Ellos, junto a Fernando Pozo, que llega acompañado por 'su' compositor, el malagueño Daniel Lozano, son los directores de cortometrajes que han conseguido 'colarse' en la sección oficial del Festival de Málaga, en la que pelearán por la biznaga con los mejores trabajos de todo el país.

Un privilegio inesperado para ambos proyectos, que contaban con todas las papeletas para estar entre los elegidos de la cosecha anual de cortometrajes malagueños, pero que han visto premiada de antemano su calidad con un hueco entre realizadores como Lino Escalera, que el año pasado triunfó en este mismo festival con el largometraje 'No sé decir adiós' y que en esta edición presenta el corto 'Australia'.

«Era consciente de que habíamos sacado un producto de calidad, pero no esperaba entrar en la sección oficial. Contamos con un buen equipo y mucha experiencia, sobre todo en 'spots' para marcas, pero cuando se trata de un proyecto personal temes que se te 'vaya la olla'. Pero gracias a Rakesh, que es muy buen director y montador, y gracias también al trabajo del equipo totalmente malagueño, hemos demostrado que podemos competir con los mejores», explica Paula Villegas, que debuta en la dirección con 'Hotel Royal Co', una historia con tres protagonistas femeninas a medio camino entre el 'fashion film' y el 'thriller' que se estrenó anoche en el Cine Albéniz.

Torremolinos, el escenario

En 'Hotel Royal Co' se nota la obsesión por la estética de Villegas, que estudió Bellas Artes y forma parte de Las Buhoneras, un trío de creadoras visuales que desde su nacimiento en 2014 han agitado la escena cultural malagueña. Conociendo a la directora no sorprende que la acción de su primer trabajo se desarrolle en un hotel de Torremolinos. «Me gusta su estética algo desfasada, que demuestra que tiene historia. Para mí lo más importante de una localización es que tenga una atmósfera propia. Con eso ya tienes la mitad del trabajo hecho», asegura Villegas, que tiene una amplia experiencia en la dirección de arte y vestuario. El Hotel Royal Costa ha quedado tan satisfecho con la grabación del cortometraje en sus instalaciones que su directora asistió anoche al estreno de la pieza.

Pero 'Hotel Royal Co' no es solo pura fachada, y tanto en la construcción de los personajes como en el desarrollo de la trama y en la elección de los planos se pueden adivinar las referencias de la pareja Villegas-Narwani. Desde '2046' y 'Deseando amar' de Wong Kar-wai hasta 'París, Texas' de Wim Wenders, pasando por 'Solo los amantes sobreviven' de Jim Jarmusch.

Villegas tenía claro que quería que su corto lo protagonizasen «mujeres fuertes». «Al principio tenía claras algunas imágenes, pero no los personajes ni las tramas. No quería mostrar a las mujeres como suelen hacer las marcas en los 'fashion film', sino reflejar diferentes ámbitos de la misma mujer», apunta. Por eso en 'Hotel Royal Co' se puede encontrar a una vampira adolescente, a una 'cowgirl' y a una azafata japonesa interpretada por la malagueña Almar G. Sato. El cortometraje se volverá a proyectar hoy a las 23.45 horas en el Cine Albéniz.

La estética decadente de Torremolinos sedujo a la directora de 'Hotel Royal Co'

Horas antes, a las 16.30, se estrenará en el mismo espacio el tercer programa de los cortometrajes en sección oficial, entre los que se encuentra 'Block 24', del director extremeño –aunque «malagueño de adopción» Fernando Pozo. La banda sonora de la pieza corre a cargo del compositor Daniel Lozano, que ya trabajó junto a Pozo en el documental 'Smile'. Ambos se admiran y eso se nota en la conversación. Para Pozo, Lozano es un «profesional con una gran sensibilidad», mientras que el músico define al realizador como «un hombre comprometido con la creación».

Un viaje de ambos al campo de concentración de Auschwitz fue el germen de 'Block 24'. «Era invierno y en el trayecto en autobús hacia Auschwitz me quedé dormido. Cuando desperté, sabía que tenía que grabar algunas imágenes. Una vez allí, con todo el campo nevado y un frío terrible, pensé en lo que tuvieron que pasar los prisioneros ataviados con un simple pijama».

Montar una historia sobre uno de los barracones en base a esas imágenes costó a Pozo mucho trabajo de investigación. El verano pasado dio con el argumento final, una entrevista telefónica interpretada por los actores Pepe Ocaña y Mona Martínez. El resultado, que es el primer contacto de Pozo con la ficción, mereció un lugar en la sección oficial. «No sabía cómo me iba a desenvolver. Era totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado, las entrevistas y las situaciones de observador, pero ha sido un reto en el que me he sentido cómodo», afirma. 'Block 24' se proyectará también el lunes a las 22.00 en el Centro Cultural María Victoria Atencia.