Malagueños de cine

El primer símil futbolístico salta con Ronaldo y Messi por boca del director Fernando Pozo que se ve jugando en la liga de las estrellas del Festival de Málaga con su primer corto, 'Block 24'. El balón lo recoge con el pecho el productor Ezekiel Montes, que apunta y dice que, como mucho, «nosotros somos el lateral del Eibar». «O del Málaga», atina otro productor, Daniel Ortiz Entrambasaguas. Ya sea un equipo u otro, la idea queda clara. Ellos forman la delantera del cine malagueño en esta 21 edición, una alineación en la que también son titulares los cineastas Rakesh Narwani y Paula Villegas, y los productores José Antonio Hergueta y Marina Calle. Sus películas, tanto largometrajes como cortos, han escalado a los principales escaparates del Festival de Málaga y a las secciones oficiales a concurso. Una jugada ganadora que arrancó hace años con las primeras selecciones de cintas locales en la competición nacional y que han motivado a los autores malagueños para llegar cada edición más alto en esta liga que ya es internacional con el cine en español.

Para seguir la pista en la sección oficial 'Sin fin'. Dirección: César y José Esteban Alenda. Producción: José Antonio Hergueta (Producciones Transatlánticas), Solita Films y Elamedia. Reparto: Javier Rey y María León. 'Mi querida cofradía' Dirección: Marta Díaz de Lope. Producción: ESCAC, La Zanfoña, Sacromonte. Reparto: Gloria Muñoz, Pepa Aniorte, Juan Gea, Rocío Molina, Joaquín Núñez, Manuel Morón.

Para seguir la pista en ZonaZine 'Los amores cobardes' Dirección: Carmen Blanco. Producción: Abismo Films. Reparto: Blanca Parés, Ignacio Montes, Tusti de las Heras. 'Desaparecer'. Dirección: Josecho de Linares. Producción: ESCAC. Reparto: Josecho de Linares, Tamara Casellas, Elma Houghton.

Para seguir la pista en Málaga Première 'Contigo no, bicho'. Dirección: Álvaro Alonso y Miguel Ángel Jiménez. Producción: Daniel Ortiz Entrambasaguas (Dani Dog), All Go Movies, Basque Films, Mundo Ficcion. Reparto: Manuel Pérez, Fredy López, Carlos Suárez, Amarna Miller, Alfonso Sánchez, Alberto López.

Para seguir la pista en Cortos. Sección oficial 'Hotel Royal Co'. Dirección: Paula Villegas y Rakesh B. Narwani. Producción: Objetivo 50 Films. Reparto: Almar G. Sato, Marga Bellido, Irene González, Agustín Cascón. 'Block 24'. Dirección y producción: Fernando Pozo. Reparto: Pepe Ocaña, Mona Martínez.

Para seguir la pista en 5 minutos de cine 'Este amor es de otro planeta'. Daniel Diosdado. Producción: 73140323 Ezekiel Montes. Reparto: Elena Martínez, Kaco Forns, Alvaro Pérez, Susana Cruzado, Paul Lapidus.

El mejor ejemplo lo representa Hergueta, que hace seis años logró una ayuda del certamen a la producción del corto 'Not the End', de los hermanos Alenda. Un filme que se tomó como el punto de origen de un proyecto mayor, el largometraje 'Sin fin', que han dirigido estos mismos cineastas con María León en el reparto y que forma parte de la sección oficial a concurso de esta edición. «Esta película es el resultado de la madurez que se está alcanzando, pero también es fruto de las hostias que se reciben por el camino», señala el productor malagueño, que no oculta las dificultades para realizar este filme bajo parámetros independientes, pero desde dentro de la industria. Así, 'Sin fin', que se trajo en la provincia el verano pasado, cuenta con el apoyo de TVE y Canal Sur y está coproducida con otras dos compañías nacionales.

Este último perfil también es el mismo que la cinta de la rondeña Marta Díaz de Lope que también compite en la sección oficial con su ópera prima, 'Mi querida cofradía', un largometraje que promete risas con su mezcla de Semana Santa y feminismo. La directora es una de las que faltan en esta foto en el Teatro Cervantes ya que se encuentra en Barcelona, desde donde produjo su filme con el apoyo de la Escuela de Cine de Cataluña. Un centro que también promovió el debut de otro malagueño que no está en la instantánea, Josecho de Linares, que está seleccionado en ZonaZine con 'Desaparecer', la historia de un chico que no encuentra su sitio en el mundo.

La que sí sabe donde está es Marina Calle, la directora de producción de 'Los amores cobardes', un filme de la debutante Carmen Blanco que también compite en ZonaZine. «Este drama narra el regreso de una chica a su ciudad natal en verano y es un poco nuestra propia historia ya que la película partió de un grupo de amigos de la Universidad de Málaga que estábamos en Madrid y que volvimos para rodar aquí esta película gracias a un crowdfunding y un mecenas», explica Calle, que no oculta el entusiasmo por un filme que se ha hecho grande por la entrada de una distribuidora y su selección en el festival. «Esto es poner el primer pie en la industria», reconoce la cineasta, mientras suena de fondo la voz de Domi del Postigo que amablemente ordena: «Rogamos ocupen sus asientos y apaguen sus teléfonos móviles».

La sonrisa interrumpe la conversación de los presentes, cómodamente acodados en el Salón Rossini del Cervantes, mientras que de fondo suenan los preparativos de la gala inaugural que hoy arranca. El productor Daniel Ortiz Entrambasaguas retoma el hilo y recuerda que esta presencia de películas de autores malagueños era «impensable hace solo diez años». El cineasta reconoce una mayor receptividad por parte del certamen, pero también un cambio en los propios creadores, que han pasado de «proveedores de servicios para publicidad o cine a generadores de contenidos». En su caso, está presente en la sección Málaga Première con el largometraje 'Contigo no, bicho', una gamberra comedia sobre jóvenes con ganas de perderlo todo –hasta la vergüenza– y que se estrena mañana en una sesión golfa en el Cervantes. «Y está casi agotado, ya que se han vendido mil entradas y quedan apenas 200», apunta Ortiz Entrambasaguas, que señala que del «ruido» del filme en Málaga depende el último paso: encontrar una distribuidora.

Cuidado con Norman Bates

Torremolinos es el escenario principal y también del cortometraje 'Hotel Royal Co', una de las dos producciones malagueñas que se ha colado en el concurso nacional de cintas breves. «Estaba cansada de personajes masculinos, así que las protagonistas son una adolescente vampira, una 'cowgirl' y una chica que llega a este hotel del título en cuya recepción encontramos a un Norman Bates», relata la realizadora Paula Villegas –conocida por su trabajo artístico en Las Buhoneras–, que ha mezclado este protagonismo femenino con la cinefilia de la que habla el codirector Rakesh Narwani: «En el filme hay 'western', el 'Psicosis' de Hitchcock, Wong Kar Wai y Jim Jarmush». Elementos que sin duda no han pasado desapercibidos al comité seleccionador del festival.

Como tampoco lo ha hecho el otro corto en sección oficial, 'Block 24', la primera cinta de ficción de un cineasta que proviene del documental, Fernando Pozo, que también ha llevado a la pantalla una historia de mujeres. La del barracón 24 de Auschwitz, donde malvivían las presas del campo de concentración y cuya historia es desenterrada por una periodista en este cortometraje. Una producción ambiciosa pero limitada en los medios que ha convencido por su talento. Y aunque se enfrenta a otros cortos más lujosos y deshogados, Pozo tiene claro que para competir el dinero ayuda, «pero no hace buena una película».

El productor Ezekiel Montes sigue con la argumentación y destaca la relevancia de participar en los principales foros del Festival de Málaga. «Porque no es una meta en sí, sino parte de un recorrido», asegura el también director, que pone el acento en los nuevos mercados del certamen y en la posibilidad de hablar con productores o distribuidores que permiten dimensionar los proyectos. De hecho, Montes llega con una película recién terminada, la comedia romántica 'Este amor no es de este planeta', de la que presentará un avance en la sección 5 minutos. «Si no tuviéramos este festival muchos de nosotros no habríamos crecido como lo estamos haciendo», apostilla este lateral del Eibar que está encantado de jugar en otra liga sin salir de casa.