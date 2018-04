Las entradas para el documental de Alejandro Sanz en el Cervantes se agotan en menos de una hora Un grupo de personas, a la espera esta mañana de la apertura de las taquillas del Cervantes. / SUR El certamen adelanta la venta de entradas a primera hora desde hoy para evitar colas FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Jueves, 5 abril 2018, 09:45

Y el ganador es... Alejandro Sanz. Es el nombre que ha levantado más expectación en la 21 edición del Festival de Málaga Cine en Español con su documental 'Sanz' y el público ha respondido en masa y ha agotado en menos de una hora las entradas para el pase del filme en la sección Málaga Première en el Teatro Cervantes. Pese a que el certamen advirtió ayer que el cantante no estará en el estreno en Málaga, no ha quedado una entrada libre. No obstante, el que quiera ver la película todavía puede comprar tickets para el pase de prensa y para la proyección en el Albéniz de este documental.

Para evitar las colas de otros años, el Festival de Málaga Cine en Español decidió adelantar hoy la hora de la venta al público de sus entradas y ha abierto esta mañana a las 8,30 horas las taquillas del Teatro Cervantes, donde la cola que esperaba superaba ya el medio centenar de personas.

A esa misma hora estaba previsto comenzar la venta por Internet a través de la página web del certamen, aunque el sistema no ha estado disponible hasta media hora después, a las 9 horas. Por teléfono, también se han formado 'colas' ya que la espera mínima para comprar entradas del festival era de 15 minutos.

Estos son las vías para la adquisición de localidades del 21 Festival de Málaga y sus precios:

¿Dónde comprarlas?

Hoy se podrán comprar en el Teatro Cervantes desde las 8,30 horas a 14 horas y de 18 a 20,30 horas, y en la taquilla del Albéniz desde las 16,30 horas a las 22 horas. También estará abierta desde las 8,30 h. la taquilla virtual de Internet y la telefónica de Uniticket (902 360 295 / 952 076 262).

A partir del jueves 12 de abril y durante el festival, también se abrirá el módulo de taquillas en la plaza de la Merced (de 8,30 a 9 horas, y de 11 a 22,30 horas), la taquilla del Teatro Echegaray (desde las 16 a 22,30 horas) y el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia (de 16,30 a 22 horas).

Precios

Teatro Cervantes: Las galas de inauguración y clausura en el teatro Cervantes tendrán un precio de 30, 20 y 10 euros en función de la localidad (no incluye la proyección de la película posterior). Los largometrajes de la sección oficial y Málaga Première costarán 10 euros. Los pases matutinos para la prensa de las películas a concurso tendrán un coste de 6 euros (el año pasado eran 4,5 euros).

Cine Albéniz: Costarán 6 euros todos los pases, excepto los del ciclo gastronómico Cinema Cocina que tendrán un coste de 10 euros.

Teatro Echegaray: El escenario principal de los ciclos de documentales tendrá también un precio de 6 euros.

CCP María Víctoria Atencia: El precio general serán 6 euros, excepto la sección 'La cosecha del año' que tendrá un precio de 1 euro.

Museo Picasso Málaga: Las entradas también contarán con un precio único de 6 euros.

Descuentos: el Festival ha vuelto a establecer promociones en función de la cantidad de entradas que se compren. De 5 a 9 tickets tendrán un descuento del 10%; de 10 a 19 entradas, una rebaja del 15%, y, a partir de 20 localidades, un 20%.