Andrea Jaurrieta reivindica a la mujer que elige su propia vida en 'Ana de Día' Photocall de la cinta. / MIGUE FERNÁNDEZ La directora debuta en el largometraje con la historia de una chica «que intenta encontrarse a sí misma», protagonizada por Ingrid García-Jonsson REGINA SOTORRÍO Sábado, 14 abril 2018, 13:21

Andrea Jaurrieta lleva al extremo la infelicidad de una chica de clase media en 'Ana de Día'. La directora debuta en el largometraje con este filme protagonizado por Ingrid García-Jonsson y con la malagueña Mona Martínez, donde sigue a una mujer «que intenta encontrarse a sí misma». En esa búsqueda, bajará al submundo madrileño, un retrato de un universo underground de nocturnidad y cabaret «que está desapareciendo», apostilló Jaurrieta.

La película lanza un guiño a Buñuel desde el mismo título ('Bella de día') y con la «premisa surrealista» que da comienzo a la historia. Ana, una chica con una aparente vida perfecta en lo profesional y lo personal, aprovecha la aparición de una doble de sí misma para crearse otra vida que muchos considerarían poco modélica. Pero es sólo el punto de partida. «No me interesa la doble, sino la historia de la chica que intenta encontrarse a sí misma», añadió. Un tema que ya ha abordado en sus cortos y que ahora amplía en su debut en el largo. »Siempre me fijo en personajes femeninos que aparentemente no tienen ningún problema, pero que en algún momento se plantean si realmente quieren eso con su vida, si es que la que ellos deciden o la que nos ha venido impuesta por educación», apuntó.

'Ana de Día' viaja al mundo underground a través de la mirada de la protagonista, encarnada por Ingrid García-Jonsson. En su 'otra vida', ella será bailarina de revista en un cabaret de dudosa reputación. Un cambio radical que la actriz llega a entender. «Yo dejé la carrera de arquitectura para ser actriz, así que algo me parezco. A todas las mujeres se nos imponen una manera de vivir, de encajar en unos estándares, y yo intenté hacerlo a mi manera dedicándome a esto. Y Ana lo hace a su manera en la película. Me resultó fácil conectar con eso», declaró.

Preguntada por la prensa, Ana Jaurrieta hizo una reivindicación de la mujer directora. «Si esto es una moda, llevamos ya 123 años de moda masculina. Sí creo que algo está cambiando y tenemos que reivindicarlo. Todas estamos alzando la voz porque venimos de una generación que nos hemos educado así. Si nunca me he sentido inferior, ¿por qué tengo que sentir que mi película es para un género minoritario?», declaró.