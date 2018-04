El amor de Sorogoyen con el Festival de Málaga MIGUE FERNÁNDEZ El director aprovecha la entrega de su galardón para mostrar en exclusiva el trailer de su nueva película, 'El reino', protagonizada por Antonio de la Torre IVÁN GELIBTER Sábado, 21 abril 2018, 01:39

Rodrigo Sorogoyen le debe al Festival de Málaga mucho más que el propio certamen a él mismo. Su consagración como director llegó de la mano de varios premios en el Festival con su película 'Stockholm', un filme que llegaba después de la irregular '8 citas', y que gracias a las interpretaciones de Javier Pereira y Aura Garrido –y al guión compartido con su alter ego, Isabel Peña– hicieron de ella una de las mejores películas del año 2013.

Esa, precisamente, es la idea del Premio Málaga Talent (Eloy de la Iglesia) La Opinión de Málaga; un galardón destinado a aquellas carreras que aunque no han sido consolidadas, prometen ser largas y fructíferas. A eso mismo se refirió el propio Sorogoyen durante la aceptación del premio; una ocasión que aprovechó para reivindicar que el premio vuelva a llamarse Eloy de la Iglesia.

Tras el éxito de 'Stockholm', en 2016 estrena 'Que Dios nos perdone', thriller coescrito también con Isabel Peña y producido por Tornasol y Atresmedia. Protagonizada por Antonio de la Torre y Roberto Álamo, la película se convierte en una de las sensaciones de la temporada cosechando grandes críticas y alzándose con el Premio del Jurado al Mejor Guión en el Festival de San Sebastián y con el Goya al Mejor Actor para Álamo. El propio actor malagueño, Antonio de la Torre, estuvo ayer presente en la entrega del galardón. En su discurso, De la Torre calificó a Sorogoyen como uno de los mejores directores del cine español. «Tus películas serán recordadas por muchos años», exclamó.

Nueve veces en total ha venido Sorogoyen al Festival de Málaga; casi todas ellas con éxito. Precisamente por ello, el director no evitó hacer halagos al certamen. «Mi relación con el Festival es maravillosa; lo he visto crecer todos estos años, y la verdad es que es increíble cómo se vuelca la ciudad con todos nosotros y con el cine español en general», aseguró.

El último gran triunfo de realizador es muy reciente. En 2017 estrenó el cortometraje 'Madre', galardonado ya con más de 60 premios, entre ellos el mejor cortometraje de la Semana del Corto de Madrid, Mejor Actriz en el Festival de Málaga (donde ganó también el Premio del Público) y Mejor Director en el Festival de Cine de Alicante. Por si eso no fuera poco, en febrero de 2018 se alzó con el Goya al Mejor Cortometraje; la primera estatuilla que recibe tras nominaciones por las citadas 'Stockholm' y 'Que dios nos perdone'. Además de su faceta como director (con tres películas), Sorogoyen se ha destacado en su carrera como guionista. No en vano, estudió en la ECAM la especialidad de guión y empezó a trabajar desde muy joven como guionista de series en la televisión. Ello le llevó a trabajar como guionista y director en la productora Isla de Babel en series como 'Impares', 'La pecera de Eva', 'Frágiles' o 'Rabia'. Su conocimiento de las distintas labores del cine es, sin duda una de las claves de su éxito, aunque él mismo no dudó en afirmar que había sido un «privilegiado» durante toda su carrera profesional, ya que había tenido la suerte de trabar «rodeado de grandes profesionales».

Antes de abandonar el escenario, Sorogoyen y De la Torre dieron paso al trailer de 'El reino', la próxima película del director protagonizada por el malagueño. El estreno de este clip fue una exclusiva del Festival.