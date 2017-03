La lluvia no solo es de estrellas

No sería la primera edición pasada por agua. Aunque la celebración de un aniversario tan redondo como el vigésimo puede quedar deslucido por la amenaza del mal tiempo. El 20 Festival de Málaga Cine en Español se estrena pasado mañana, viernes, y, por el momento, la alfombra roja en los aledaños del teatro Cervantes está a medio instalar y empapada. La lluvia no solo ha retrasado el montaje de todo el aparataje de producción del certamen, sino que además las previsiones no son muy secas ya que mañana por la noche y la víspera de la inauguración, jueves, también se observan muchas gotas en los gráficos del tiempo. Por el momento, el viernes, a la hora de desfilar por la alfombra parece que habrá tregua celestial, lo que da esperanza a los organizadores para que la esperada gala de apertura permita reivindicar la trayectoria de un certamen que cumple dos décadas.

Mientras el cielo decide si puede esperar como en aquella película de Warren Beatty, la maquinaria del Festival de Málaga sigue avanzando con esa otra lluvia, la de estrellas, que pasearán por la moqueta roja. Así, el actor malagueño Fran Perea y la actriz madrileña Manuela Vellés serán de los que no faltarán a la inauguración del viernes 17, ya que serán los presentadores de una gala con una importante presencia musical que incluye al cantautor Jorge Drexler, la cantante Roko y el grupo Alto Voltaje Crew, además de la bailarina y coreógrafa Luz Arcas. Por su parte, la ceremonia de clausura y entrega de galardones de la vigésima edición, que se celebrará el sábado 25 de marzo, también tendrá acento malagueño con la presentadora Diana Navarro.

Otra de las novedades son los jurados de la sección oficial que tendrá que trabajar todavía más este año ya que a concurso entran un total de 17 títulos españoles e iberoamericanos del total de 23 películas seleccionadas. Mucho trabajo para un tribunal que cuenta con dos ganadores de la Biznaga de Oro, Emilio Martínez Lázaro, que triunfó en la edición de 2002 con ‘El otro lado de la cama’ y será el presidente del jurado, y Pablo Berger, que se dio a conocer en 2003 en el Festival de Málaga tras triunfar con su ópera prima, ‘Torremolinos 73’.

Junto a ellos también estará la actriz María Botto (‘Soldados de Salamina’ y ‘Celos’), la montadora Elena Ruiz (‘Lo Imposible’) y dos miembros iberoamericanos, el presidente del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Iván Giroud Gárate, y la directora artística en el Área de Coordinación de la Cinemateca Uruguaya, Alejandra Trelles.

Mientras los nombres sigue uniéndose al certamen, las previsiones meteorológicas para hoy no anuncian agua hasta esta noche, aunque advierte de una alerta naranja por viento. Lo que tampoco ayuda mucho a que la periferia del Teatro Cervantes, el Cine Albéniz y el Echegaray se transforme con la inconografía festivalera. Además, para la semana que viene también se preveen precipitaciones. Yno solo cinéfilas. Este año habrá que ir al cine con el programa festivalero en una mano y el parte del tiempo en la otra.