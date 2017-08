Teresa Porras: «Estudiaremos quitar las casetas del Centro para recuperar una feria más tradicional» Teresa Porras, junto a la nueva portada del Real, que representa el edificio de la Aduana. / Salvador Salas La edil asegura que la cultura y el folclore estarán todo el año vivos en el Real de Cortijo de Torres gracias a la casetas permanentes JUAN SOTO Málaga Jueves, 3 agosto 2017, 00:37

A poco más de una semana para el inicio de la Feria de Málaga, Teresa Porras se muestra esperanzada. La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga considera que vamos a vivir unas fiestas de agosto que marcarán un antes y un después en la ciudad y avanza que la Feria del Centro seguirá cambiando.

– ¿Cómo se presenta la próxima Feria de Málaga?

–Tengo la sensación de que va a ser una gran feria en todos los sentidos, tanto en ambiente como a nivel de presupuesto o la presencia de caballistas. Me consta de que van a ser días inolvidables.

– ¿Habrá muchas novedades?

–La verdadera novedad es montar una ciudad en un espacio en el que durante todo el año no se hace nada, aunque eso va a suponer un antes y un después a partir de este año. Novedades siempre hay, por ejemplo, este año hemos montado la portada de la Aduana, que tiene su historia y ahora es el momento de ponerla porque por fin se ha convertido en el Museo de Málaga. Es una forma de enseñar lo que esta ciudad ha conseguido tras tantos años reclamando.

– ¿Por qué dice que este año marcará un antes y un después?

–Porque estamos trabajando por conseguir un recinto estable en donde la cultura y el folclore estén todo el año vivos. Llevamos tiempo trabajado con la Federación de Peñas, la Gerencia de Urbanismo, Fiestas y Servicios Operativos para que este espacio se llene de actividades, ya que además tenemos la suerte de que apenas hay casas alrededor. De hecho ya se hacen cada vez más actividades porque este es un recinto en el que entra muchísima gente, por ejemplo el otro día se hizo la verbena del submarino de la Esperanza.

Noticia relacionada Programa completo de la Feria de Málaga 2017

– Este año se estrenará la primera...

–Efectivamente. El año pasado ya solicitamos una caseta al Instituto de la Vivienda pero se quedó a medias. Este año se ha podido terminar y la explotará la Federación de Peñas, entidad que representa en la Feria a 47 peñas de las 123 casetas que hay en el recinto, por lo que suponen una parte importante del mismo. De cara al año que viene se está trabajado en el pliego de condiciones y en establecer las puntuaciones para que la gente pueda optar a hacer estas casetas.

– ¿Quiere que todo el recinto ferial esté ocupado por casetas fijas?

–Inicialmente se van a concentrar en la calle Antonio Rodríguez, aunque tenemos que ver la demanda, si los colectivos cumplen con los requisitos o no, a qué se han dedicado durante los últimos años... Pero hay casos como El Portón, La Jarana, Gazpachuelo, La Espiga, La Rebotica o el Colegio de Ingenieros que llevan haciendo feria más de 35 años, y no es lógico que todo el mundo tenga las mismas opciones. En cualquier caso, las casetas de obra serán un beneficio para la ciudad.

– ¿Y sobre la feria del Centro?

–Vamos a seguir en la misma línea del año pasado, cuando realizamos una apuesta importante por una feria más flamenca, divertida y controlada junto al grupo Ciudadanos, los empresarios y los hosteleros. Poner música en directo permitió que fuera una feria mucho más controlada, y con ello estamos garantizando que la feria recupere el cante flamenco y la música que debe haber en el Centro de Málaga.

– ¿Hacia dónde debe evolucionar?

–La feria del Centro ha mejorado, aunque es cierto que debe seguir avanzando con el sacrificio de todos. Los propios hosteleros deben ser los primeros que apuesten por una feria familiar en donde se pueda pasar bien y divertirse, como quieren los visitantes y los malagueños. En cuanto al Real, hemos visto que hay empresarios que están apostando muy fuerte, teniendo una buena caseta y atrayendo al público que les interesa. Igualmente el mundo del caballo está apostando por el Real y no quiere saber de otra cosa. El paso de caballos del Real es de los mejores de España.

– ¿Cómo está funcionando la nueva zona de la juventud?

–Creo que la apuesta de unir los dos ambientes ha funcionado muy bien porque no tenía sentido tenerlos separados. Con ello logramos ampliar la zona de los carricoches y tener la zona joven integrada en la calle Maño. Ha dado buen resultado y ahora la juventud se concentra junto al Palacio de Ferias para hablar o charlar, y allí están los chicos de MálagaCrea haciendo actividades. La gente joven nos dice que le parece muy bien como está diseñada la feria y que lo que antes no les convencía. Ahora mismo todos tenemos nuestro sitio en el Real.

– ¿Se va a habilitar un botellódromo en aquella zona?

- El botellón está prohibido, tanto aquí como en el Centro.

– ¿No se permitirá entonces que la gente beba allí?

- ¿Qué pasa?, que la gente se reúne en la zona de la juventud y la propia policía prefiere que esté allí a dispersa por otros sitios. En la aglomeración de gente es imposible controlar a la gente que hace botellón.

– ¿Tratará de atraer a más turistas al recinto ferial?

Sí, ya lo hicimos el año pasado porque había una demanda real y los propios touroperadores se lo pidieron al área de turismo. Todos los turistas que fueron, muchos de ellos cruceristas, se fueron muy contentos, se hicieron fotos con todos los caballos y disfrutaron de una comida en la caseta de El Pimpi. Se va a seguir fomentando porque además tenemos las mejores infraestructuras en los accesos.

– Volvamos al Centro. ¿Está preocupada por las aglomeraciones?

–Las aglomeraciones nunca son buenas, aunque creo que se están poniendo todos los elementos de seguridad necesarios para evitar problemas. Aunque no podemos estar pensando en si se va a producir algún altercado, se están poniendo medidas como las barreras del año pasado. Además, este año también se van a señalizar zonas de evacuación para que la gente sepa por dónde salir en caso de aglomeración. De toda formas no podemos caer en la psicosis porque no es buena.

– ¿Valoran eliminar las casetas en la calle como piden algunos sectores?

–Son opciones que se contemplaron el año pasado, aunque algunos empresarios se negaban a que desaparecieran las de la plaza de la Constitución. Es uno de los temas a valorar para el año que viene. Durante estas fechas nosotros permitimos que la hostelería pueda montar tablaos en el interior de los negocios porque así están más controlados. Tal vez esa debe ser la línea a seguir.

– Algo así también permitiría aumentar la seguridad.

–Siempre he dicho que la hostelería tiene recursos para hacer eso y para hacer una gran feria como fue en sus inicios, y tienen una opción para explotarla ellos, solo la hostelería que está en el Centro.

– Este año también realizarán una campaña contra los descamisados.

–Aunque es cierto que cada vez hay menos, no me parece mal la campaña de los hosteleros porque es bueno hablar de la feria en positivo.