Programa completo de la Feria de Málaga 2017

Apenas quedan unas semanas para que comience la fiesta grande de Málaga. Antes de que los malagueños y turistas inunden las calles del Real del Cortijo de Torres, numerosos operarios municipales, peñistas y responsables de asociaciones se afanan estos días para que todo esté perfecto, y lo mismo ocurre en las zonas del Centro Histórico donde se celebra la fiesta, que han empezado su cuenta atrás para acoger las celebraciones.

Este es el programa de actuaciones para la feria de este añoque como broche final vuelve a tener la cabalgata histórica que recrea la entrada de los Reyes Católicos a la ciudad.

VIERNES 11 DE AGOSTO Pregón de Lamari en La Malagueta

La cantautora malagueña María del Mar Rodríguez Carnero 'Lamari' será este año la pregonera de la Feria de Málaga. Lamari, nacida en 1975, es desde 2001 es la vocalista del grupo Chambao hasta que en el año 2005 siguió su carrera musical en solitario con el mismo nombre del grupo. El acto, como es habitual, será a las 23.50 horas. A partir de la mediancohe comenzará el tradicional espectáculo de fuegos artificiales y a las 00.20 habrá un concierto de Chambao.

Durante toda la feria Exposiciones

Fundación Picasso-Museo Casa Natal

Plaza de la Merced, 15. Casa natal de Picasso. Exposición: Picasso: momentos decisivos. Plaza de la Merced, 13. Exposición: Palau mira a Picasso. Horario: de 09’30 a 20’00 h.

Centre Pompidou Málaga

Pasaje Doctor Carrillo Casaux. Muelle 1. Puerto de Málaga. Exposición-taller de Alexander Calder: ¡Qué circo!. Exposición: Philippe Starck, dibujos secretos. Horario: de 09'30 a 20'00 h.

Museo del Patrimonio Municipal

Paseo de Reding, 1. Exposición permanente fondos del atrimonio municipal. Exposición: 'Malaqa, ciudad del saber'. Horario: de 10’00 a 14’00 y 18’00 a 21’00 h.

Centro de Arte Contemporáneo (CAC)

C/ Alemania. Exposición: El corazón manda de Santiago Ydáñez.

Exposición: relatos del alma. Danielle van zadelhoff. Horario: de 10’00 a 14’00 y de 17’00 a 21’00 h.

Museo Carmen Thyssen Málaga

Palacio de Villalón. C/ Compañía, 10. Exposición permanente: Colección Carmen Thyssen-Bornemisza. Exposición: la apariencia de lo real. 50 años de arte realista n españa (1960-2010). Horario: de 10’00 a 20’00 h.

Museo Revello de Toro

Museo Revello de Toro. C/ Afligidos, 5. Exposición permanente: Colección Félix Revello de Toro. Horario: de 10’00 a 20’00 h.

SÁBADO, 12 DE AGOSTO Romería a la Victoria

A las 10 en el paseo del Parque será la concentración de enganches, caballos y peregrinos previa a la salida para la ofrenda floral a la Patrona de Málaga, la Virgen de la Victoria, en su basílica. El abanderado de este año es el comunicador Francisco Javier Jurado, 'Coco'.

Itinerario: Ayuntamiento de Málaga, Paseo del Parque, Plaza de la Marina (izado de la bandera de Málaga que aporta la Asociación Centro Histórico de Málaga CCA.), Alameda Principal (lateral norte), Puerta del Mar, Atarazanas, Plaza Arriola, Pasillo Santa Isabel, Carretería, Álamos, Plaza de la Merced, Plaza María Guerrero, Victoria, Compás de la Victoria, Santuario. Actuación en el Santuario del Coro Aire Andaluz.

Actuaciones en el Centro

Plaza de la Constitución

Sonia Berbel. De 13’00 a 16’00 h.

Alba Molina. De 16’00 a 18’00 h.

Plaza Uncibay

Money makers. De 16’00 a 18’00 h.

Plaza Mitjana

Kassia. De 16’00 a 18’00 h.

Plaza Las Flores

Free soul band. De 15’00 a 18’00 h.

Plaza del Obispo

Mr. Proper. De 12’00 a 18’00 h.

Plaza de San Pedro Alcántara

Grupo merced. De 13’00 a 16’00 h.

Grupo Tocata cover. De 16’00 a 18’00 h.

Toros en La Malagueta

19’00 h.Novillada con picadores. Novillos de toros de la plata para Antonio Santana, Curro Márquez, José Antonio Lavado, Juan Carlos Benítez, Francisco Morales y Samuel Ortiz.

Exhibición de enganches

22 horas: XXXVI concurso exhibición 'Ciudad de Málaga'.

Real de la Feria

21’30 h. Inauguración del recinto ferial. Intervención de la Banda Municipal de música de Málaga. Inauguración del alumbrado artístico.

22’00 h. Caseta municipal infantil: Festival infantil La feria mágica. Teatro infantil Miguel Pino. Espectáculo: 'Peneque y la máquina de Julio Verne'.

22’00 h. Caseta de los verdiales. Fiesta malagueña de verdiales. Panda de almogía. Estilo almogía. De 22'00 a 02'00 h. Panda aires del torcal. Estilo almogía. De 23'00 a 03'00 h.

22’30 h.Centro de exhibición ecuestre . C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39. Espectáculo ecuestre “Homenaje a la equitación malagueña”.

22’30 h. Explanada de la Juventud. Dj mix & noise Jesús sánchez

23’00 h. Caseta municipal del flamenco y la copla Pepe de Campillos, Antonio de Canillas, Lidia Gómez.

23’00 h. Auditorio municipal . Muestra de bailes malagueños y flamencos (22’30 h.). Academias de Elisabeth Picón, Nani Díaz y Asociación Jaleos y lunares de José Lucena. Gran gala Los Caracoles y Danza Invisible.

DOMINGO 13 DE AGOSTO Animación en las plazas del Centro

Plaza de la Constitución

Soniké. De 13’00 a 16’00 h.

Encarni Navarro. De 16’00 a 18’00 h.

Plaza de Uncibay

La maruja y otras hierbas. De 16’00 a 18’00 h.

Plaza Mitjana

Kassia. De 16’00 a 18’00 h.

Plaza Las flores

Free soul band. De 15’00 a 18’00 h.

Plaza del Obispo

Mr. Proper. De 12’00 a 18’00 h.

Plaza de San Pedro Alcántara

Grupo merced. De 13’00 a 16’00 h.

Grupo tocata cover. De 16’00 a 18’00 h.

Calle Marqués de Larios

Fiesta de verdiales. Panda arroyo gálica. Estilo montes. De 13'00 a 16'00 h. Panda azahar de algaida. Estilo almogía. De 14'00 a 17'00 h. 13’30 h.

Flamenco en feria

Peña Juan Breva. C/ Ramón Franquelo, 4. Amparo Heredia. Grupo flamenco “Malagueñas”

Toros en La Malagueta

Toros de El Pilar para Juan José Padilla, Antonio Ferrera y El Fandi.

Actividades en el Real de la Feria

12’00 a 20’00 h. Paseo de enganches y caballos. Itinerario oficial por el recinto.

14’00 h. Caseta municipal del flamenco y la copla: Niño de Almudena.

16’00 y 22’00 h. Centro de exhibición ecuestre. Espectáculo ecuestre 'Málaga cantaora'.

22’00 h. Caseta municipal infantil . Festival infantil. 'La feria mágica'. La fábrica de la magia. Espectáculo: 'Viaje al centro de la magia'.

22’00 h. Caseta de los verdiales. Fiesta malagueña de verdiales. Panda 1ª puerto de la torre. Estilo montes. De 22'00 a 02'00 h. Panda el manantial. Estilo montes. De 23'00 a 03'00 h.

22’30 h. Explanada de la Juventud Dj Rubén Madueño, Sergio Contreras

23’00 h. Caseta municipal del flamenco y la copla. Amparo Heredia, Lola García, Raquel Framit

23’00 h. Auditorio municipal. Muestra de bailes malagueños y flamencos (22’30 h.) Escuelas de danza Cid unesco, Izatdance, Asoc. Folclórica María del Mar Sillero y escuela de danza Madre mar de Alicia Vicario. Gran gala : Manolo Sarria y Bertín Osborne.

LUNES, 14 DE AGOSTO Animación en las plazas del Centro

Plaza de la Constitución

Las Ventanas. De 13’00 A 16’00 H.

A Pelo Con La De Palo. De 16’00 A 18’00 H.

Plaza Uncibay

Mitad Doble. De 16’00 A 18’00 H.

Plaza Mitjana

Kassia. De 16’00 A 18’00 H.

Plaza Las Flores

Free Soul Band. De 15’00 A 18’00 H.

Plaza Del Obispo

Mr. Proper. De 12’00 A 18’00 H.

Plaza de San Pedro Alcántara

Grupo Merced. De 13’00 A 16’00 H.

Grupo Tocata Cover. De 16’00 A 18’00 H.

Calle Marqués de Larios

Fiesta De Verdiales:

Panda Coto Tres Hermanas. Estilo Almogía. De 13'00 A 16'00 H.

Panda La Torre. Estilo Montes. De 14'00 A 17'00 H.

Escenario Folclore Popular Malagueño

Coro Los Rosales-Academia De Baile Mari Sol Ejea-Coro Entronque

Academia De Baile Elena Romero-Coro Trébol De Agua-Academia

Montse de El Palo.

Flamenco en feria

13’30 horas. Peña Juan Breva. C/ Ramón Franquelo, 4. Pepe de Campillos y

Grupo Flamenco “Alegrías”.

Magia en calle Alcazabilla

12’00 a 15’30 H. La Feria Mágica-Viaje Al Centro De La Feria: Juegos, talleres, cuentacuentos, teatro, títeres, magia… Cía. La Fábrica De La Magia, Artefacte Creaciones Artísticas, La Carpa, Malaca Kids, Compañía La Pili, Pata Teatro Y Acuario Teatro.

Toros en La Malagueta

19 horas. Toros de Victoriano Del Río para Sebastián Castella, Alejandro Talavante y Roca Rey.

Real de la Feria

12’00 a 20’00 horas. Paseo de enganches y caballos. Itinerario Oficial Por El Recinto

14’00 H. Caseta Municipal Del Flamenco y la Copla: Antonio De Canillas

Grupo Flamenco “rondeñas”

16’00 y 22’00 horas. Centro de exhibición ecuestre. Espectáculo 'Pasión Ecuestre'.

22’00 H. Caseta Municipal Infantil: Festival Infantil “la Feria Mágica”. Pata Teatro. Espectáculo: “Frankenstein, No Soy Un Monstruo”

22’00 H. Caseta De Los Verdiales. Fiesta Malagueña De Verdiales:

Panda Primera De Comares. Estilo Comares. De 22'00 A 02'00 H. Panda Juvenil De Álora. Estilo Almogía. De 23'00 A 03'00 H.

22’30 H. Explanada de la Juventud. Final Málagacrea Rock: Costanera-Sintaxis 52/13-J.J. Sprondel. Artista Invitado: Lagartija Nick

23’00 H. Caseta Municipal del Flamenco y la Copla: Rafael Sánchez, Cuadro Flamenco José Lucena, Macarena Albarracin

23’00 H. Auditorio Municipal: Muestra De Bailes Malagueños Y Flamencos (22’30 H.). Academia De José Luque Y Encarna Mira, Academia De Elena Romero y Grupos De Baile de Beatriz González.

Gran Gala: Rocío Alba. Málaga De Copla: Erika Leiva y Antonio Cortés.

MARTES 15 DE AGOSTO Animación en las plazas del Centro

Plaza de la Constitución

Freak da funk. De 13’00 a 16’00 h.

Dry Martina. De 16’00 a 18’00 h.

Plaza Uncibay

Soleá Morente. De 16’00 a 18’00 h.

Plaza Mitjana

Tarifa plana. De 16’00 a 18’00 h.

Plaza Las Flores

Free soul band. De 15’00 a 18’00 h.

Plaza del Obispo

Mr. Proper. De 12’00 a 18’00 h.

Plaza de San Pedro Alcántara

Grupo merced. De 13’00 a 16’00 h.

Grupo tocata cover. De 16’00 a 18’00 h.

Calle Marqués de Larios

Fiesta de verdiales. Panda raíces de almogía. Estilo almogía. De 13'00 a 16'00 h. Panda raíces de Álora. Estilo almogía. De 14'00 a 17'00 h. Escenario folclore popular malagueño: Maragatas Los almendrales-baile Lourdes Tomasa-coro La alegría-grupo de baile corralones Trinidad Perchel Gabriel Cruz.

Flamenco en feria

Desde las 13.30 horas. Peña Juan Breva. C/ Ramón Franquelo, 4. Luis Perdiguero.

Infantil en calle Alcazabilla

12’00 a 15’30 h. La feria mágica-Viaje al centro de la feria: juegos, talleres, cuentacuentos, teatro. Cía. La Fábrica de la Magia, Artefacte Creaciones Artísticas, La Carpa, Malaca Kids, Compañía La Pili, Pata Teatro y Acuario Teatro.

Toros en La Malagueta

19’00 horas. Toros de Fuente Ymbro para Paco Ureña, Javier Jiménez y José Garrido.

Actividades en el Real de la Feria

12’00 a 20’00 h. Paseo de enganches y caballos, itinerario oficial por el recinto.

14’00 h. Caseta municipal del flamenco y la copla: Rafael sánchez

16’00 y 22’00 h. Centro de exhibición ecuestre: Espectáculo 'Joven amazona'.

22’00 h. Caseta municipal infantil. Festival infantil 'La feria mágica'. Malaka kids. Espectáculo 'La bruja Federica'.

22’00 h. Caseta de los verdiales. Fiesta malagueña de verdiales. Panda Vélez-Málaga. Estilo comares. De 22'00 a 02'00 h. Panda Manuel Reina. Estilo montes. De 23'00 a 03'00 h.

22’30 h. Explanada de la juventud. Final Málagacrea rock. Gran numa-casino boogie-ronin. Artista invitado: sicario

23’00 h. Caseta municipal del flamenco y la copla: Luis Perdiguero. Cuadro flamenco familia Vargas, Tamara jerez

23’00 h. Auditorio municipal. Muestra de bailes malagueños y flamencos (22’30 h.). Escuela solera de Rosa López, Academia de Montse Bravo y academia de Patricia Gallego.

Gran gala: Aurora Guirado y Café Quijano.

MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO Animación en las plazas del Centro

Plaza de la Constitución

Soniké. De 13’00 a 16’00 h.

Encarni Navarro. De 16’00 a 18’00 h.

Plaza Uncibay

Las ventanas. De 16’00 a 18’00 h.

Plaza Mitjana

Tarifa plana. De 16’00 a 18’00 h.

Plaza Las Flores

Free soul band. De 15’00 a 18’00 h.

Plaza del Obispo

Mr. Proper. De 12’00 a 18’00 h.

Plaza de San Pedro Alcántara

Grupo Merced. De 13’00 a 16’00 h.

Grupo Tocata cover. De 16’00 a 18’00 h.

Calle Marqués de Larios

13 horas. Fiesta de verdiales

Panda Los mora. Estilo almogía. De 13'00 a 16'00 h.

Panda San Isidro de Periana. Estilo comares. de 14'00 a 17'00 h.

Escenario folclore popular malagueño

Coro Brisa malagueña-Coro El Perchel.

Flamenco en feria

Desde las 13.30 horas. Peña Juan Breva. C/ Ramón Franquelo, 4: Bonela.

Infantil en calle Alcazabilla

12’00 a 15’30 h. La feria mágica-Viaje al centro de la feria: juegos, talleres, cuentacuentos, teatro. Cía. La Fábrica de la Magia, Artefacte Creaciones Artísticas, La Carpa, Malaca Kids, Compañía La Pili, Pata Teatro y Acuario Teatro.

Toros en La Malagueta

19 horas. Toros de distintas ganaderías para Saúl Jiménez Fortes.

Actividades en el Real de la Feria

12’00 a 20’00 h. Paseo de enganches y caballos. Itinerario oficial por el recinto.

14’00 h. Caseta municipal del flamenco y la copla: Rosa Linero. Grupo flamenco 'Soleares'.

16’00 a 18’00 h. Centro de exhibición ecuestre. XVI Concurso de indumentaria y atalaje ecuestre Memorial 'Juan Alda'.

22'00 h. Caseta municipal infantil. Festival infantil 'La feria mágica'. Esphera teatro. Espectáculo: 'La luna de Verne'.

22’00 h. Avenida de las Malagueñas (portada recinto ferial): Elección reina y mister de la feria. Acto organizado por la Federación Malagueña de Peñas, Centros culturales y Casas regionales. Artistas invitados: Mari Carmona, Juanma Jerez.

22’00 h. Caseta de los verdiales. Fiesta malagueña de verdiales. Panda santa catalina. Estilo montes. De 22'00 a 02'00 h. Panda la joya. Estilo almogía. De 23'00 a 03'00 h.

22’30 h. Centro de exhibición ecuestre. Espectáculo 'El caballo por bandera'.

22’30 h. Explanada de la juventud. Final Málagacrea rock. Ángela gonzález-vita insomne-arista fiera. Artista invitado: Bendito

23’00 h. Caseta municipal del flamenco y la copla. Cuadro flamenco Marina Aranda, La caletera, José Ortiz.

juJUEVES 17 DE AGOSTO Animación en las plazas del Centro

Plaza de la Constitución

Freak da funk. De 13’00 a 16’00 h.

Mitad doble. De 16’00 a 18’00 h.

Plaza Uncibay

Money makers. De 16’00 a 18’00 h.

Plaza Mitjana

Kassia. De 16’00 a 18’00 h.

Plaza Las Flores

Free soul band. De 15’00 a 18’00 h.

Plaza del Obispo

Mr. Proper. De 12’00 a 18’00 h.

Plaza de San Pedro Alcántara

Grupo Merced. De 13’00 a 16’00 h.

Grupo Tocata cover. De 16’00 a 18’00 h.

Calle Marqués de Larios

Fiesta de verdiales

Panda santón pitar. Estilo montes. De 13'00 a 16'00 h.

Panda moclinejo. Estilo montes. De 14'00 a 17'00 h.

Escenario folclore popular malagueño: Coro Alcazaba-coro entronque-academia de baile. Tiempo y compás de Beatriz González.

Flamenco en feria

Desde las 13.30 horas. Peña Juan Breva. C/ Ramón Franquelo, 4: Manuel de la Curra.

Infantil en calle Alcazabilla

12’00 a 15’30 h. La feria mágica-Viaje al centro de la feria: juegos, talleres, cuentacuentos, teatro. Cía. La Fábrica de la Magia, Artefacte Creaciones Artísticas, La Carpa, Malaca Kids, Compañía La Pili, Pata Teatro y Acuario Teatro.

Toros en La Malagueta

19,30 horas. Toros de distintas ganaderías para Javier Conde y Enrique Ponce.

Actividades en el Real de la Feria

12’00 a 20’00 h. Paseo de enganches y caballos. Itinerario oficial por el recinto

14’00 h. Caseta municipal del flamenco y la copla: María José Bueno, Grupo flamenco 'Alegrías'.

16’00 y 22’00 h. Centro de exhibición ecuestre: Espectáculo 'Toros y caballos hermanos'.

22’00 h. Caseta municipal infantil. Festival infantil 'La feria mágica', Acuario teatro. Espectáculo: 'La visita de amapola'.

22’00 h. Caseta de los verdiales. Fiesta malagueña de verdiales. Panda montes de guadalmedina. Estilo montes. De 22'00 a 02'00 h. Panda Isabel Portillo. Estilo montes. De 23'00 a 03'00 h.

22’30 h. Explanada de la juventud. Maldito swing-Auténticos bangers. Entrega de premios Málagacrea 2017. J.j. Sprondel-La maruja y otras hierbas.

23’00 h. Caseta municipal del flamenco y la copla: Manuel de la Curra, Bonela, Patricia Gavilán

23’00 h. Auditorio municipal. Gran gala: David Bustamante.

VIERNES 18 DE AGOSTO Festival en la plaza de la Merced

Desde las 12 horas: Festival Intercultural de Música y Danza 'Más malagueños, más culturas'.

Animación en las plazas del Centro

Plaza de la Constitución

La maruja y otras hierbas. De 13’00 a 16’00 h.

A pelo con la de palo. De 16’00 a 18’00 h.

Plaza Uncibay

Proyecto mandarina. De 16’00 a 18’00 h.

Plaza Mitjana

Kassia. De 16’00 a 18’00 h.

Plaza Las flores

Free soul band. De 15’00 a 18’00 h.

Plaza del Obispo

Mr. Proper. De 12’00 a 18’00 h.

Plaza de San Pedro Alcántara

Grupo Merced. De 13’00 a 16’00 h.

Grupo Tocata cover. De 16’00 a 18’00 h.

Calle Marqués de Larios

Fiesta de verdiales

Panda Raíces de Málaga. Estilo comares. De 13'00 a 16'00 h.

Panda Bataná. Estilo montes. De 14'00 a 17'00 h.

Escenario folclore popular malagueño: Coro Son de Málaga-Coro Entronque.

Flamenco en feria

Desde las 13.30 horas. Peña Juan Breva. C/ Ramón Franquelo, 4: Rafael Sánchez, Grupo flamenco 'Soleares'.

Infantil en calle Alcazabilla

12’00 a 15’30 h. La feria mágica-Viaje al centro de la feria: juegos, talleres, cuentacuentos, teatro. Cía. La Fábrica de la Magia, Artefacte Creaciones Artísticas, La Carpa, Malaca Kids, Compañía La Pili, Pata Teatro y Acuario Teatro.

Toros en La Malagueta

19’00 h. Toros de Juan Pedro Domecq para Paquirri, José María Manzanares y Cayetano.

Actividades en el Real

12’00 a 20’00 h. Paseo de enganches y caballos. Itinerario oficial por el recinto

14’00 h. Caseta municipal del flamenco y la copla: Laura román

16’00 y 22’00 h. Centro de exhibición ecuestre. Espectáculo 'Málaga romera'.

22’00 h. Caseta municipal infantil. Festival infantil 'La feria mágica', La carpa teatro. Espectáculo: 'La piratesa María Teresa en la isla Japatu'.

22’00 h. Caseta de los verdiales. Fiesta malagueña de verdiales. Panda 1ª de Benagalbón. Estilo montes. De 22'00 a 02'00 h. Panda Arroyo El Borge. Estilo comares. De 23'00 a 03'00 h.

22’30 h. Explanada de la Juventud. We are not dj’s. Les castizos

22’30 h. Caseta municipal del flamenco y la copla. Final XI certamen de canción española 'Ciudad de Málaga', organizado por la asociación cultural Amigos de la Copla

23’00 h. Auditorio municipal. Muestra de bailes malagueños y flamencos (22’30 h.). Academia de María Pérez, academia de Lourdes Thomasa y academia de Reme Cortés. Gran gala Justo Gómez y Soraya.

SÁBADO 19 DE AGOSTO Festival en la plaza de la Merced

Desde las 12 horas: Festival Intercultural de Música y Danza 'Más malagueños, más culturas'.

Animación en las plazas del Centro

Plaza de la Constitución

Soniké. De 13’00 a 16’00 h.

Tomasito. De 16’00 a 18’00 h.

Plaza Uncibay

Los ejecutivos. De 16’00 a 18’00 h.

Plaza Mitjana

Kassia. De 16’00 a 18’00 h.

Plaza Las flores

Free soul band. De 15’00 a 18’00 h.

Plaza del Obispo

Mr. Proper. De 12’00 a 18’00 h.

Plaza de San Pedro Alcántara

Grupo Merced. De 13’00 a 16’00 h.

Grupo Tocata cover. De 16’00 a 18’00 h.

Calle Marqués de Larios

13 horas, Fiesta de verdiales. Panda Jotrón y Lomillas. Estilo Montes. De 13'00 a 16'00 h. Panda Raíces de los Mora. Estilo Almogía. De 14'00 a 17'00 h.

Flamenco en feria

Desde las 13.30 horas. Peña Juan Breva. C/ Ramón Franquelo, 4: Isabel Guerrero y grupo flamenco 'Rondeñas'.

Infantil en calle Alcazabilla

12’00 a 15’30 h. La feria mágica-Viaje al centro de la feria: juegos, talleres, cuentacuentos, teatro. Cía. La Fábrica de la Magia, Artefacte Creaciones Artísticas, La Carpa, Malaca Kids, Compañía La Pili, Pata Teatro y Acuario Teatro.

Toros en La Malagueta

19 horas. Toros de Núñez del Cuvillo para El Juli, Alejandro Talavante y Roca Rey.

Actividades en el Real

12’00 a 20’00 h. Paseo de enganches y caballos. Itinerario oficial por el recinto.

16’30 h. Paseo de amazonas. Asociación Andaluza de monta a la amazona. Recepción oficial y exhibición en el Centro de Exhibición ecuestre (17’00 h.).

16’00 y 22’00 h. Centro de exhibición ecuestre. Espectáculo 'Homenaje a la equitación malagueña'.

14’00 h. Caseta municipal del flamenco y la copla. Niño de Chaparro, Grupo flamenco 'Malagueñas'.

22’00 h. Caseta municipal infantil. Festival infantil 'La feria mágica', Sacarisas. Espectáculo: “Dos desas3”

22’00 h. Caseta de los verdiales. Fiesta malagueña de verdiales. Panda 1ª de los montes. Estilo montes. De 22'00 a 02'00 h. Panda Los Romanes. Estilo comares. De 23'00 a 03'00 h.

22’30 h. Explanada de la juventud. We are not dj’s. Delorean.

23’00 h. Caseta municipal del flamenco y la copla. Isabel Guerrero, Antonio Merchán, Celia

23’00 h. Auditorio municipal. Gran gala: Camela.

DOMINGO 20 DE AGOSTO Infantil en calle Alcazabilla

12’00 a 15’30 h. La feria mágica-Viaje al centro de la feria: juegos, talleres, cuentacuentos, teatro. Cía. La Fábrica de la Magia, Artefacte Creaciones Artísticas, La Carpa, Malaca Kids, Compañía La Pili, Pata Teatro y Acuario Teatro.

Rejones en La Malagueta

19’00 h. Corrida de rejones. Toros de Luis Terrón para Sergio Galán, Diego Ventura y Lea Vicens.

Cabalgata histórica

Recreación de la entrada de los Reyes Católicos en Málaga. Organizada por la asociación cultural Zegrí.

Itinerario: ceremonia de entrega de llaves en la plaza de la Aduana y desfile por Císter, Santa María, Molina Lario, plaza del Obispo, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa, Marqués de Larios, plaza de la Constitución, Granada, plaza del Carbón, plaza del Siglo, Molina Lario, Santa María, Císter, plaza de la Aduana, Alcazabilla (casa-hermandad de estudiantes).