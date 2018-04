La nueva ordenanza de la feria de Málaga prohibirá las barbacoas en la entrada de las casetas Las casetas deberán abrir a partir de las doce de la mañana. / SUR El área de Fiestas impedirá la instalación de mobiliario y de carteles publicitarios en las entradas para mejorar la imagen del recinto ferial JUAN SOTO Málaga Lunes, 30 abril 2018, 00:58

El Ayuntamiento quiere acabar con la imagen de taberna que han mostrado hasta la fecha algunas casetas en el Real de Cortijo de Torres. La particular estampa de piezas carnes colgadas y de chorizos y pinchitos asándose en una parrilla junto a la barra no volverán a repetirse en la Feria de Málaga. El área de Fiestas tiene previsto aprobar hoy la nueva ordenanza que prohibirá «la instalación de barbacoas, parrillas o la exposición de alimentos en las zonas adyacentes a las entradas de la casetas o en cualquier otro lugar que no sea la cocina».

La nueva normativa, que se debatirá en la comisión de Medio Ambiente con carácter extraordinario, también impedirá la instalación de mesas, sillas y cualquier tipo de mobiliario de hostelería en el exterior de la casetas con la intención de mejorar su imagen. En esta misma línea también se limitará la instalación de cualquier elemento de publicidad para que todas las fachadas mantengan la misma línea estética.

La futura ordenanza que entrará en vigor para la próxima edición de la Feria de Málaga (que se celebrará del 11 al 19 de agosto) también incluirá un cambio significativo respecto al ganado autorizado. A instancias del PSOE, el equipo de gobierno va a permitir la participación de los ponis durante los paseos para los menores de edad pero mantendrá la prohibición de utilizarlos como atracción de feria.

Los ponis volverán al Real para participar en los paseos; aunque no para las atracciones

En cuanto al artículo de vehículos autorizados, la normativa adelanta que a partir del año 2020 se impedirá la entrada al recinto de carretas o vehículos a motor que utilicen ruedas neumáticas. Aunque se aconseja que ya no participen este mismo año, se da dos años de plazo a los carruajes para adaptarse a la nueva normativa.

En un intento por potenciar aún más la feria en el Real, el área de Fiestas también quiere obligar a todas las casetas a abrir a las doce de la mañana, cuestión que hasta ahora se dejaba a criterio de sus adjudicatarios. Según se establece en la nueva ordenanza, las ubicadas de la zona familiar deberán mantener su actividad principal hasta la 1 de la mañana y para ello deberán dedicar al menos el 50% de la superficie para la instalación de mesas y sillas. A partir de entonces y hasta la hora del cierre –que puede ser a las 2 o a las 6 de la madrugada– podrán eliminar parte del mobiliario.

En la exposición de motivos de la futura ordenanza se explica que esta norma no pretende ser restrictiva sino que nace con vocación de canalizar cada una de las manifestaciones lúdicas que tienen lugar en la feria y «favorecer las tradiciones y expresiones artísticas populares sin menoscabo de atender las demandas sociales de ocio más actuales».