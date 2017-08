Bertín Osborne seduce al público del Auditorio de Málaga Bertín Osborne durante el concierto. / Francis Silva El cantante, que tuvo una gran acogida entre el público, llenó el recinto en la segunda noche de feria PATRICIA PINEDA Lunes, 14 agosto 2017, 10:39

De nuevo una gran noche. Bertín Osborne llenó de sonrisas el Auditorio de Málaga en la segunda noche de feria. Con una sonrisa salió a comerse el escenario: «Estoy encantado de estar aquí, como siempre que vengo».

El público ya estaba animado y con ganas de fiesta gracias al telonero, Manolo Sarria, que aportó el humor en esta noche tan suave de verano. Como no podía ser de otra manera, el humorista utilizó a Málaga y Andalucía como tema principal en su monólogo. «Me han preguntado cómo se llega a Calle Larios. Yo he dicho que tire por Avenida Andalucía, y que cuando llegue al Corte Inglés, hay un laberinto. Si consigue salir de allí, verá un puente con un millón de señales, si lo sigues, quizás llegas. Bueno, pues esta tarde me llamó, y me dijo que había llegado a Córdoba». El público no podía evitar reírse. Además, finalizó su actuación con un sketch en honor a su amigo y compañero fallecido Juan Rosa.

Bertín fue puntual. A dos minutos para dar las doce de la noche, el cantante salió al escenario entre aplausos. ‘Tú me acostumbraste’ fue el tema elegido para comenzar con el concierto, para continuar con ‘Tú, solo tú’, un canción que hizo hace 35 años. «Con esta me arranqué en el mundo de la música», explicaba.

La noche fue mágica. El artista quiso recordar a muchos compañeros de profesión que ya no se encuentran entre nosotros: “Hoy es una noche para brindar por los artistas grandes que se fueron. Va por ustedes”. De esta manera, cantó ‘Clara’, con todo el sentimiento que pudo ponerle y más, de Joan Baptista. “Su mujer me dijo que ya nadie se acordaba de él, pero la música deja cosas tan bonitas, como las canciones escritas. Por eso yo la canto ahora, y le doy este homenaje”, añadía Osborne antes de comenzar a cantarla.

Bertín Osborne siempre ha manifestado sentir un gran orgullo hacia Sinatra, y por eso anoche no se olvidó de él. “Esta es mi canción favorita desde hace 25 años”, reconocía antes de cantar el tema mundialmente conocido ‘My Way’, el cual hizo que casi todo el auditorio sacase sus teléfonos móviles para grabarlo. Además, entre risas, admitió que ahora va acompañado con una Big Band porque se lo veía a Sinatra: «Después de muchos años me he pegado el gustazo».

Los momentos emotivos tampoco faltaron. El cantante interpretó el tema que escribió para su hijo y esposa, el cual emocionó a gran parte del público. «La siguiente canción a veces no puedo terminar de cantarla porque me emociono», decía el intérprete más tarde, con la voz rasgada, para dar paso a ‘Venezuela’.

El público, como no podía ser de otra manera, se animó al escuchar los temas más exitosos como ‘Buenas noches señora’ o ‘amor mediterráneo’. Tampoco falló el ánimo en la segunda parte del concierto, que estuvo dedicado a conocidas rancheras. ‘Échame a mí la culpa’ hizo que todo el público cantara y bailase el famoso estribillo.

Tras dos horas de concierto, el cantante cerró con temas tan conocidos como ‘New York, New York’, o ‘sigo siendo el rey’. El público aplaudía en pie, mientras gritaba “¡otra, otra!”.