Street-style de la Feria de Málaga: ¿Qué se lleva? Un grupo de mujeres vestidas con los colores de moda. Recogidos con flores, trajes de flamenca con colores llamativos, taconazos de infarto y otras tendencias reinan este año en las fiestas de la capital ANDREA RODRÍGUEZ Jueves, 17 agosto 2017, 00:57

Lunares, rayas, estampados de flores y todo tipo de combinaciones estrambóticas llenan las calles de Málaga durante esta semana de feria. "Los trajes regionales de nuestra tierra permiten realizar las combinaciones que cada uno quiera", comenta María Jesús, la encargada durante 12 años de la tienda de moda flamenca 'El Rocío'. El establecimiento, situado en pleno centro de Málaga, cuenta con una gran variedad de trajes de flamencas, complementos y artículos tradicionales que están en constante actualización con las nuevas tendencias del mercado.

Existe una amplia variedad de opciones para confeccionar el traje de flamenca perfecto. "Se puede optar desde el estampado de lunares clásico, un vestido liso o arriesgar por un estilo más moderno", explica María Jesús, mientras muestra uno de los vestidos más populares entre sus clientas.

Vestido liso de color rojo de la tienda El Rocio

La innovación está a la mano de cualquiera y este año 2017 se encuentran nuevas propuestas que serán las tendencias en todas las ferias andaluzas. Los estampados llamativos, la mezcla de colores intensos o la incorporación de flecos en pendientes, cuanto más grandes, mejor. Eso sí, existen complementos que nunca pasan de moda: las flores y ramilletes. Un básico en toda regla que se incorpora de nuevo a través de combinaciones a juego con el vestido y el pelo recogido.

Peinados Recogidos con flores en la parte alta de la cabeza

Sofía González y Marina Rojas

Sofía González y Marina Rojas son amigas y compañeras de trabajo en un museo de Málaga. Ambas coinciden en que "este ha sido el primer año que nos hemos podido comprar un vestido, ya que son bastante caros". Las rondeñas, que asisten todos los años a la feria, muestran un estilo característico de flamenca. Pero en cuanto a los peinados, Gloria escoge tres flores grandes con los colores a juego del vestido y Marina una diadema de un tamaño más pequeño, pero ambas situadas encima de la cabeza.

Trajes de Flamenca Colores llamativos e intensos

Natalia García y Alba Céspedes

Natalia García (25) y Alba Céspedes (21) han optado por unos colores intensos para sus primeras jornadas de feria. Una de las novedades que más se está poniendo de moda en la edición de 2017, y desde hace un par de años, es la combinación de diferentes tonos que rompan con la estética tradicional y sobre todo transmitan alegría y viveza a la imagen de la gitana clásica. "Me gusta combinar todos los complementos hasta el abanico", comenta Natalia, que lleva un traje de estampado floral en tono celeste y la parte del pecho decorada con encajes. A la derecha, Alba, con un traje diseñado por ella y su madre en un amarillo chillón. "Los vestidos clásicos siempre se llevan pero la última tendencia son los estampados lisos y tonos llamativos", apunta Alba.

Traje campero de hombre El fajín y la chaqueta marsellés

En toda regla se encuentra una excepción. Es el caso de Alejandro García, de 16 años, que no concibe la feria sin su fajín y su traje de corto: "Cuando se asiste a un evento, hay que ir acorde con el lugar al que se va", destaca García. Acompañado de sus dos amigas, Marta y Andrea, los tres sostienen que "todo el mundo debería ir vestido con los trajes típicos de nuestra tierra, incluidos los hombres".

Marta de la Torre, Alejandro García y Andrea Fernandez

Longitud del vestido ¿Traje largo o corto?

Es un dilema recurrente a la hora de comprar un vestido de flamenca. En la Feria de Málaga predomina el traje corto, un estilo de día que resulta cómodo y además ayuda a sobrellevar las altas temperaturas de agosto. "Por el día hay que ir de corto y por la noche, de largo", explica Carmen Jimenez, trabajadora de la empresa Merkatelas de Málaga y conocedora de las nuevas texturas y estampados de moda: "Los lunares, los cuadros vichy, los canasteros y las espaldas descubiertas es lo que más pide la gente".

Estrella Marín, Leonor Gómez, Amelia López, Carmen Jimenez y Carolina López

Estampados Trajes en grupo o en pareja

Remedios Pérez y Emilia Sánchez podrían hacerse pasar por las mismísimas 'Pili y Mili'con sus trajes de estampado de flores en tonos verde y morado. Pertenecen al grupo de coro "Jazmines Malagueños" compuesto por 14 mujeres y 3 hombres que todos los años actúa en diferentes casetas de la feria. "Los turistas cuando nos ven por la calle, nos piden fotos porque les llama la atención que estemos todos vestidos iguales", comenta Emilia. Una tendencia que también se ha puesto muy de moda esta año con trajes iguales entre miembros de la misma familia, grupo de amigas o dúos flamencos.

Remedios Pérez y Emilia Sánchez

Calzado Los 'taconazos'

Elisa Ruiz tiene 21 años y es el primer día que asiste a la feria del Cortijo de Torres, pero en su vestuario no podían faltar los tacones. "Yo si me visto de gitana, lo hago bien", explica Elisa. Su idea de un buen look de flamenca debe partir de tres elementos fundamentales: un vestido corto, tirantes y tacones. Atrás queda la época de alpargatas y zapatos cómodos escondidos entre los volantes para aguantar todo el día, ahora la moda son los 'taconazos'.