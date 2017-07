LaMari: «Es una responsabilidad gorda hacer un pregón a la altura de Málaga» Porras y De la Torre con LaMari. / Álvaro Cabrera La artista confiesa que nunca pensó en ser la pregonera de la Feria de Málaga JUAN SOTO Málaga Martes, 25 julio 2017, 12:42

Aún sorprendida por el ofrecimiento, LaMari, la líder de Chambao, ha recibido el encargo de ofrecer el pregón de la Feria de Málaga con ánimos de agradar. “Es una responsabilidad gorda hacer un pregón a la altura de Málaga”, ha confesado durante la presentación oficial en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. La cantante, que asegura estar enamorada de Málaga, se subirá al escenario situado en la playa de La Malagueta el próximo viernes 11 de agosto y, posteriormente, también ofrecerá el concierto inaugural con su grupo Chambao.

Sin desvelar muchos detalles de cómo será el pregón, adelantó que hablará sobre sus vivencias de feria con sus familiares y amigos. La artista aseguró que nunca hubiera esperado tal encargo porque ella se dedica a cantar, no a hablar, y que cuando se lo comunicó el alcalde, Francisco de la Torre, le entró “un nervio, no me lo esperaba, se me pasaron mil millones de cosas por la cabeza”, resumió. Ahora sólo espera estar a la altura y hacer un pregón cercano. “Al hacer el concierto después con Chambao, a lo mejor no canto, o sí, no lo sé aún”, dijo visiblemente nerviosa.

Sobre sus recuerdos de feria, la cantante recordó que siempre la ha vivido de forma muy intensa, y que para ella era como subirse a la montaña rusa. “Cuando era adolescente me tiraba una semana antes tomando el sol para estar morena”, bromeó. Cuando era adolescente, su día perfecto era ir a la playa por la mañana, a comer algo al Centro y subir al Real por la tarde. “A mi me tocó la Feria de la tierra (en referencia al anterior recinto ferial, que no estaba pavimentado) y estábamos hasta que el cuerpo aguantara”.

A nivel profesional no olvida un año en el que actuó con su grupo a pie de calle, entre las casetas, y no era capaz de divisar hasta dónde llegaba la gente. “Ahora va a ser muy especial, porque se han invertido los papeles y no seré yo la que esté en la primera fila viendo al pregonero”, dijo. También se refirió al anunciado final de Chambao y a su estreno en solitario. Dijo que escenificará el cambio durante el primer concierto del año que viene, que dará previsiblemente el 13 de enero en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid. “Seguiré haciendo fusión, como hasta ahora, y las cosas que me interesen”, avanzó.

Sobre la pregonera, De la Torre se mostró confiado en que realizará un pregón “bonito, directo y cercano”. Tras recordar los problemas de salud que tuvo que superar hace varios años, confesó que LaMari es un ejemplo “y serás una referencia para todos los malagueños”.