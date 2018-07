Los hosteleros piden mejorar la entrada de la feria del Centro y ampliar el horario Los hosteleros quieren mejorar la imagen de la calle Larios. / Salvador Salas La asociación Mahos quiere mejorar el entorno de la calle Larios y ampliar el número de plazas en las que se ofrece música en directo JUAN SOTO Málaga Viernes, 6 julio 2018, 01:19

Los hosteleros de Málaga ya han definido cómo sería su próxima feria ideal en el Centro de la ciudad. Los empresarios de la asociación Mahos-Amares han pedido al Ayuntamiento que mejore la imagen de la entrada principal de la fiesta por la calle Larios y que les permita abrir una hora más. Tras una reunión mantenida el miércoles con la responsable del área de Fiestas, los empresarios le mostraron su preocupacion por la imagen que muestra actualmente la calle Larios durante la fiesta, en donde se amontonan los puestos de venta callejera en vez de un ambiente puramente festivo. En palabras de Javier Frutos, presidente del colectivo, «hay que mejorar la imagen de principal entrada del Centro porque es lo primero que mostramos a los visitantes».

En su idea de hacer más atractiva la fiesta del Centro, los hosteleros también han demandado a la concejala Teresa Porras ampliar el número de plazas en donde se ofrece música en directo –algunas de las actuales se trasladarán e incluso eliminarán por motivos de seguridad (como en Uncibay)– y que la fiesta cierre una hora más tarde, como mínimo a las 19 horas porque los visitantes lo demandan. En este aspecto la opinión de la edil es tajante y rechaza de plano cualquiera ampliación al considerar que «ya se hizo la prueba un año y no sirvió para nada».

Otro de los asuntos en donde el colectivo de empresarios ha querido poner el foco es en la distribución actual de la plaza de la Constitución, un espacio en el que quieren reordenar las casetas para «dignificarlo». Al parecer, su idea es que las cinco barras de alcance actuales pudieran unificar su imagen e integrarse en una única caseta. No hay que olvidar que la intención real de los hosteleros es acabar con todas las barras de alcance y lograr que el grueso de la feria se celebre en el interior de sus establecimientos. Además, en este caso concreto, la medida va en la misma línea de la defendida por la concejala, que desde hace tiempo se encarga de poner trabas a la actual feria del Centro en detrimento del Real. Cabe recordar que a finales de abril la propia Teresa Porras se escudó en una futura ley antibotellón para acabar con las barras de alcance que hay en la plaza y reordenar el espacio. Previamente había dicho que «será difícil celebrar la feria del Centro en la calle porque no se podrá permitir beber fuera de los sitios establecidos».

Sin querer dar muchos detalles, Teresa Porras anunció ayer que ya están trabajando en algunos cambios para la fiesta del Centro, aunque no los hará públicos hasta que no estén cerrados. Sobre lo único que sí se mostró contundente fue sobre la ampliación horaria. «No voy a modificar el horario porque no aporta nada positivo; ya lo hicimos un año y tuvimos volver a lo de siempre».