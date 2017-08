La fiesta llega al son de las Perseidas El cielo de Málaga se volvió a llenar de luz y color. / F. González La Contraferia La lluvia de meteoros del cometa Swift-Tuttle se entremezcla con los fuegos artificiales que dieron la bienvenida a la feria de agosto de 2017 PEDRO LUIS GÓMEZ Sábado, 12 agosto 2017, 00:40

Cada año, del 17 de julio al 24 agosto, la Tierra recorre la región del espacio que atraviesa el cometa Swift-Tuttle, descubierto por Lew Swift y por Horace P. Tuttle (de ahí su nombre) los días 16 y 19 de julio de 1862. Ese cometa, que no fue redescubierto hasta 1992, o mejor dicho los restos que deja tras su fugaz paso es el producto que se conoce como ‘Perseidas’, popularmente conocidas como las lágrimas de San Lorenzo, que con una bellísima lluvia de meteoros de actividad alta que entre anoche y mañana tendrán su máxima actividad y visibilidad en Málaga. De alguna forma, las perseidas acompañaron anoche en el cielo malagueño a los fuegos artificiales que dieron la bienvenida de luz a la feria, mientras los sones de la voz de LaMari puso la letra. Se sigue echando de menos que la música que acompaña a las ‘perseidas’ que anuncian la Feria de Agosto se escuche en cada esquina del centro y del Puerto, y se sigue echando de menos que el pregón no sea en un sitio mucho más adecuado como cuando se hacía desde el balcón principal del Ayuntamiento, la casa de todos. Ya tenemos la fiesta con mayúsculas, y nos la traen la luz de los fuegos, la voz del pregón y este año los meteoros resultantes del paso de un cometa que no volverá a pasar por la órbita de la tierra hasta 2126, o sea que ninguno, ni ustedes ni servidor, lo veremos. Da igual, tampoco los que tengan la oportunidad de disfrutarlo habrán vivido la feria de agosto de 2017, o sea, la que hoy comenzará con una romería urbana que sigue siendo la mayor de España, con JavierJurado, ‘Coco’ (¡vaya año que lleva!) de abanderados en el camino a la Victoria para rememorar la entrada de los Reyes Católicos. La bandera de Málaga a los pies de la Patrona, imagen que cuenta la leyenda vino en la grupa del caballo del rey Fernando. Esta noche, las perseidas se entremezclarán con la luz del real cuando el alcalde pulse el botón casi mágico que hará que se iluminen miles y miles de metros cuadrados.

Electricidad que da la vida, pero también la quita. En ese momento, también, el ruido de los carricoches y de las atracciones hará que una zona de Málaga habitualmente muerta en las noches del resto del año sea el escenario del mayor bullicio y concentración de toda la ciudad. Las perseidas seguirán surcando los cielos infinitos de la Málaga en feria sumándose a la fiesta del verano, la mejor del Sur de Europa, como gustaba decir al añorado Pedro Aparicio, el alcalde menos feriante que más hizo por la recuperación de los festejos. Curiosidades de la vida. Condición de las personas.

Málaga ya amaneció ayer distinta, era el preámbulo de lo que se comenzó a vivir mirando al cielo, mezclando perseidas con cohetes y bengalas, con los fuegos artificiales bailando al son de la música. Disfruten de la fiesta y un recuerdo para los que no podrán hacerlo.