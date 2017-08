La Feria del Centro: espacio de solidaridad y reconocimientos

Ni las nubes ni el posible cansancio que se acumula en el cuerpo después de cinco días de feria han podido hoy con los malagueños y demás feriantes que han acudido a la feria del centro de nuevo a disfrutar del baile y la gastronomía, así como para reencontrarse con personas que se ven de año en año.

Los verdiales han vuelto a tomar la calle Larios y aledaños, mientras que los escenarios de San Miguel en Uncibay, la plaza de las Flores y la Constitución, tuvieron su lleno habitual desde que comenzara la fiesta el sábado pasado.

A medida que llega el ecuador, el centro se convierte cada año en el lugar escogido para que varias instituciones, partidos políticos o empresas privadas entreguen sus galardones especiales o convoquen jornadas solidarias. La gran concentración de personas en estos días es un elemento clave que hace que estos eventos tengan aún más importancia, ya que dan la oportunidad a la sociedad malagueña de formar parte de estas estructuras esenciales para un mejor desarrollo de la ciudad.

Uno de esos ejemplos ocurrió ayer martes, cuando cerca de 300 personas desfilaron a lo largo del mediodía y la tarde por la Caseta El Ruedo, el espacio de feria del Hotel AC Málaga Palacio, que donó toda la recaudación de la jornada a beneficio de la Asociación para la Investigación Oncológica de Málaga (AIOM), en su labor de conseguir dinero para mantener en activo el secuenciador de segunda generación que ahora mismo funciona a pleno rendimiento en el CIME de la Universidad de Málaga. El alcalde, Francisco de la Torre, la diputada nacional Carolina España, las concejalas Teresa Porras y Gema del Corral, el parlamentario andaluz Antonio Garrido Moraga, la ex rectora y ex consejera de la Junta, Adelaida de la Calle, actual presidenta de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), el ex campeón del mundo de vela Félix Gancedo, el fundador de Sando, José Luis Sánchez Domínguez, y el presidente de la Comisión de Turismo de la CEA, Miguel Sánchez, entre otros, estuvieron presentes en este acto benéfico. Tanto el presidente de honor y el presidente de AIOM, Emilio Alba y Pedro Luis Gómez, como los miembros de su junta directiva, con Jorge González, Maribel Calero, Carmen López, Ángela Abril, Eduardo Pastor, Juan de Montes y compañeros ofrecieron una gran jornada de diversión y solidaridad en esta feria.

En esta misma tónica ha estado hoy el PP de Málaga. La Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI) ha recibido el premio ‘Populares del año’ que cada año, desde 2010, otorga los populares durante la feria, y que en esta ocasión reconoce la «encomiable e impagable» labor que realiza con los niños en tratamiento oncológico y sus familias. Al acto ha acudido el presidente regional del PP, Juanma Moreno, que ha ensalzado la Feria de Málaga, calificándola como el evento más importante de España en el mes de agosto, y una de las principales durante el resto del año.

El presidente de AVOI, Juan Carmona, se ha mostrado «orgulloso» y ha dado las gracias a «todos los voluntarios que los 365 días del año están al pie del cañón y a los niños que son los beneficiarios». «Llevamos muchos años trabajando y es un honor que hayan pensado en nosotros. Este premio sirve para seguir adelante, es un orgullo», ha sostenido.