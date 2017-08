'Les Castizos' desata la locura en La Explanada de la Juventud Francis Silva El llamativo espectáculo de los djs malagueños consiguió llenar el recinto durante el penúltimo día de feria en el Real Cortijo de Torres ANDREA RODRÍGUEZ Málaga Sábado, 19 agosto 2017, 12:33

La Feria de Málaga está llegando a su fin y nadie quería perderse la gran actuación con la que Les Castizos deleitaron a los asistentes en la Explanada de la Juventud. La locura característica de este dúo malagueño hizo que la zona estuviera abarrotada durante prácticamente la totalidad de la noche del viernes hasta la madrugada del sábado. Saltos, gritos, bailes y adrenalina, mucha adrenalina, es lo que producen Les Castizos cuando se suben al escenario.

We are not djs dieron comienzo a una noche que prometía a ritmo de un electro tecno bastante 'hardcore'. El gentío se acercaba lentamente con la música trambolica que Yolanda y Paco, los djs teloneros, propusieron a un exigente pero satisfecho público. Poco a poco la explanada se iba llenando mientras sonaba de fondo una versión muy dubstep de "We were rock you", un clásico que nunca falta en festivales.

Eran aproximadamente las 01:00 horas cuando comenzó el set y como era de esperar, Victor Roldán y Fali Sotomayor pusieron a todo el mundo en estado de euforia en menos de un minuto, el tiempo necesario para coger el micrófono y enunciar una de sus famosas frases: “Viva Málaga y la madre que os parió”.

Fieles amantes de Málaga y su feria, Les Castizos, no solo se dedican a la música sino que empiezan a invertir en la capital con un chiringuito llamado “MariCarmen Casa Playa” en la zona de La Araña además, cuentan con sesiones con marca propia “Mambow” todos los domingos en Nuevo & Sur Beach Club entre otros locales. Aunque, algo que nunca olvidan es su tierra y de dónde proceden, por ello siempre que pueden lo reflejan en sus redes sociales.

Desde que se formaron en 2011 no han parado de triunfar hasta el punto de convertirse en uno de los grupos de djs más relevante a nivel nacional e internacional. Posiblemente su éxito sea debido a la originalidad de sus shows, la calidad de la música y el buen rollo que desprenden en cada una de sus apariciones, y bien es cierto que se proyecta en el aumento de los seguidores acumulados en el último año ya que alcanzan los casi 40.000 followers.

La música electrónica o EDM es su lema, y así lo pudo comprobar el público que se amontonaba en una gran explanada que se hacía más pequeña ante la masa de jóvenes que iban aproximándose.

En sus espectáculos no pueden faltar temas clásicos del panorama musical de electrónica actual y su filosofía se define por la creatividad de los remixes, tan sorprendentes como “Chic”, la conocida canción del anuncio de la aplicación Chicfy. Su esencia reside en la experimentación sin límites y un ejemplo de ello fue “Maverick”, una de las producciones que les llevó a lo más alto junto al Dj catalán Albert Neve, que ha asistido a festivales como Tomorrowland. Aunque para Les Castizos nunca es suficiente y siempre buscan nuevas canciones con las que transmitir la locura que se percibe en sus shows.

Transcurría la noche en la Explanada de la Juventud hasta aproximarse las 02:00 de la madrugada y los dos malagueños continuaban creando ambiente con su amplio repertorio en lo alto del escenario. A penas pasaba media hora cuando micrófono en mano, Victor Roldán comenzaba a interactuar con el público y Fali Sotomayor se subía en lo alto de la mesa de mezclas para conseguir el clamor de toda la explanada. “No me sorprende nada, Victor y Fali ya nos tienen acostumbrados a esto”, explicaba una seguidora de entre el público que no podía parar de saltar mientras gritaba a coro con el resto de público. Aunque la costumbre no es una de las características de este dúo, siempre se podrá hablar de diversión en sus shows.

A las 03:00 horas de la mañana parecía que la noche acababa de empezar pero en realidad, los djs llevaban más de dos horas encima del escenario y permanecían con la misma energía que al principio. Una vez más, Les Castizos consiguen desatar la locura en un viernes de feria que no parece dejar indiferente a nadi