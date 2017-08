Agenda del viernes 18 en la Feria de Málaga. ¿Qué hacer hoy? Programación de las actividades destacadas durante esta jornada en el Centro y en el Real SUR Málaga Viernes, 18 agosto 2017, 02:34

¿Piensas ir a la feria de Málaga este viernes 18 de agosto? Pues toma nota de las actividades previstas en la agenda. También te dejamos aquí el programa completo para todas las fiestas.

Feria del Centro Animación en las plazas

Plaza de la Constitución. La Maruja Y Otras Hierbas. De 13.00 a 16.00 h. A Pelo Con La De Palo. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza Uncibay. Proyecto Mandarina. De 16.00 a 18.00 h. Plaza Mitjana. Kassia. De 16.00 a 18.00 h.

Plaza Las Flores. Free Soul Band. De 15.00 a 18.00 h.

Plaza del Obispo. Mr. Proper. De 12.00 a 18.00 h.

Plaza de San Pedro Alcántara. Grupo Merced. De 13.00 a 16.00 h. Grupo Tocata Cover. De 16.00 a 18.00.

Plaza de la Merced

12.00 h. Festival Intercultural de Música y Danza ‘Más malagueños, más culturas’.

Calle Larios

13.00 h. Panda Raíces De Málaga. Estilo Comares. De 13.00 a 16.00 horas. Panda Bataná. Estilo Montes.

De 14.00 A 17.00 horas. Escenario Folclore Popular Malagueño. Coro Son de Málaga y Coro Entronque.

Flamenco en Feria

13.30 h. Peña Juan Breva. C/ Ramón Franquelo, 4. Rafael Sánchez y el grupo flamenco ‘Soleares’ .

La Feria Cervantina

Calle Alcazabilla. 12.00 a 15.30 h. Juegos. Talleres. Cuentacuentos. Teatro. Títeres. Magia.

Agenda completa Programa completo de la Feria de Málaga

Real del Cortijo de Torres Paseo de enganches y caballos

12.00 a 20.00 h. Itinerario oficial por el recinto.

Caseta del Flamenco y la Copla

14.00 h. 14.00 h. Laura Román.

22.30 h. Final XI Certamen de Canción Española ‘Ciudad de Málaga’.

Centro Ecuestre

16.00 y 22.00 h. C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39. Espectáculo ecuestre ‘Málaga Romera’.

Caseta Infantil

22.00 h. Festival Infantil ‘La Feria Mágica’. La Carpa Teatro. Espectáculo: ‘La piratesa María Teresa en la Isla Japatu’.

Caseta de los Verdiales

22.00 h. Fiesta Malagueña de Verdiales. Panda Primera de Benagalbón. Estilo Montes. De 22.00 a 02.00 horas. Panda Arroyo El Borge. Estilo Comares. De 23.00 a 03.00 h.

Explanada de la Juventud

22.30 h. We Are Not Dj’s y Les Castizos.

Auditorio Municipal

23.00 h. Muestra de bailes malagueños y flamencos (22.30 horas) Academia de María Pérez, Academia de Lourdes Thomasa y Academia de Reme Cortés. Gran Gala. Justo Gómez y Soraya.