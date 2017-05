«Que elijan tu cartel para promocionar la feria no tiene precio»

Aún subido en una nube, Pablo Ruiz Vergara, el malagueño cuyo cartel promocionará la Feria de Málaga, asegura que es lo más grande que le ha pasado profesional y personalmente. “Es algo que no tiene precio”, afirma. Tras conocer que su obra ha sido la ganadora del concurso convocado por el Ayuntamiento entre los cinco finalistas, asegura que su mayor recompensa no es el dinero ni ser el triunfador, sino que la obra haya gustado entre los malagueños y que las redes sociales no se hayan llenado de críticas a su diseño.

noticia relacionada La Feria de Málaga 2017 ya tiene cartel

Tras reconocer que el nivel era muy alto y que cualquiera de los finalistas se hubiera merecido ganar, explica que el diseño lo tenía claro desde el año pasado. Este diseñador gráfico de 46 años se puso a crear apenas una semana después de conocer el ganador de 2016 y creó un boceto que terminó semanas antes de que terminara el plazo de este año. “Tenía claro que iba a poner biznagas porque todo el mundo dice que los fuegos parecen biznagas”. Después ya decidió poner los colores verde y morado y otros detalles como el skyline que no tenía claro. “Quería un cartel que gustara y no excluyera a nadie”, sostiene.

Aunque es la primera vez que se presenta a un concurso de este tipo, confía en que le ayude a darse a conocer y que incluso le puedan salir más trabajos similares. Inicialmente se conformaba con llegar a la final y contar con el reconocimiento de los malagueños, pero su elección final le ha llenado de entusiasmo. “Es lo más”, repite. Y lanza un deseo: “Espero que los biznagueros se hinchen este año de vender biznagas”.