Torrent pide «restituir plenamente» las instituciones Roger Torrent se dirige a la Cámara por vez primera. / Reuters «Defenderé a todos los diputados, los que están y los que no están», ha señalado el nuevo presidente del Parlament CRISTIAN REINO Barcelona Miércoles, 17 enero 2018, 14:13

El nuevo presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, se ha estrenado esta mañana en el cargo con un discurso más moderado que su antecesora, en el que ha lanzado una llamada al diálogo, al entendimiento y al respeto y ha emplazado a los diputados a recuperar y restituir las instituciones. Torrent ha marcado distancias con su predecesora Carme Forcadell, que en su primer discurso concluyó con un "viva la república", que marcó el tono de la legislatura.

Torrent, en cambio, ha reivindicado los valores del republicanismo, pero ha obviado las referencias a la república y a la independencia y se ha despedido con un "viva la democracia y viva Cataluña". "Saben lo que pienso, no pienso renunciar nunca a mis ideales", ha señalado. Eso sí, ha apuntado que el "primer paso" de la legislatura será "poner fin" a la intervención de las instituciones y recuperar la "normalidad institucional". "Conjurémonos para recuperar las instituciones", ha emplazado a los 135 diputados.

Torrent se ha marcado como objetivo "coser" la sociedad catalana, que ha definido como diversa y plural, y ha tenido un recuerdo destacado para los diputados que no han podido asistir a la sesión de constitución, unos porque están en prisión y otros porque huyeron a Bruselas. "Defenderé a todos los diputados, a los que están y a los que no están", ha afirmado. A su juicio, la prisión preventiva de Junqueras, Sánchez y Forn es "injustificable". "No sería honesto por mi parte ni responsable, si no denunciara esta situación, si no denunciara los escaños vacíos. Aquí hay 135 voces, tengo que defender la de todos", ha asegurado. El nuevo presidente de la Cámara no ha querido dar pistas sobre la patata caliente que tiene entre manos con la investidura de Carles Puigdemont, candidato de consenso por Junts per Catalunya y Esquerra.

