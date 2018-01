Sigue en directo la constitución de la Mesa del Parlament

Isaac Asenjo

Por ahora no ha sido necesario impugnar los primeros pasos del nuevo Parlamento de Cataluña. El Ejecutivo estaba dispuesto a recurrir cualquier decisión de la Mesa que permitiera a Puigdemont y los exconsejeros huidos a Bruselas delegar su voto en la sesión de hoy. No habiéndolo pedido los ausentes, fuentes de la Moncloa consideran que el caso de los tres encarcelados -Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez- es diferente. “El Gobierno no es partidario de recurrir la delegación de voto de los presos, sobre todo si la basan en el auto del juez Llarena, que lo señalaba como una posibilidad”, argumentan.