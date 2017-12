Puigdemont plantea el 21-D como la segunda vuelta del 1-O Carles Puigdemont. / Afp El presidente de la Generalitat cesado carga contra el «nacionalismo imperialista» español causante de los peores daños de Europa CRISTIAN REINO Barcelona Sábado, 2 diciembre 2017, 13:16

El presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, ha apelado esta mañana al "espíritu del 1-O", como herramienta para vencer al "autoritarismo del Estado español", por lo que ha afirmado que las elecciones del próximo 21 de diciembre serán la "segunda vuelta" del referéndum celebrado el pasado 1 de octubre. "Los problemas se deben resolver en las urnas, no en los tribunales ni desde el Consejo de Ministros", ha señalado desde Bruselas, en el mitin que ha celebrado Junts per Catalunya en Sant Julià de Ramis, la localidad de Girona donde vive Puigdemont y a donde acudió a votar el 1-O pero no pudo por la actuación policial.

El exjefe del Ejecutivo catalán ha intervenido en el acto político a través de videoconferencia, el formato que empleará para participar en la campaña electoral, pues no tiene intención de regresar de Bruselas, ya que sería detenido. La apuesta tecnológica de Junts per Catalunya no ha funcionado del todo en su estreno, ya que la retransmisión en el ‘Facebook live’, por ejemplo, ha sido imposible durante todo el acto.

Puigdemont plantea las elecciones como un reto para "ganar la libertad" de Cataluña, para "garantizar la establidad que nos han robado", para "retirar el golpe de Estado del 155" y para cambiar un Estado como el español, que ha calificado de decimonónico y autoritario por uno del siglo XXI. "Hay que cambiar de Estado para cambiar de era", para dejar atrás, ha dicho, el "nacionalismo imperialista" que tanto daño ha hecho en Europa. A su juicio, el 21-D será la piera fundacional del futuro estado catalán independiente. "Este pueblo está más vivo que nunca", ha advertido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. A su entender, el 1-O fue una de las "victorias más sentidas" de la historia de Cataluña. "Vencimos el miedo y la violencia", ha rematado, a dos días del inicio de la campaña electoral.