El independentista Roger Torrent, presidente de la Cámara catalana 00:45 Rogert Torrent, felicitado. / Alberto Estévez (Efe) | Atlas El candidato de ERC a la Presidencia del Parlament obtiene 65 votos con el apoyo de JuntsxCat, ERC y la CUP | Josep Costa, de JuntsxCat, y José María Espejo-Saavedra, de Cs, serán los vicepresidentes del Parlament CRISTIAN REINO Barcelona Miércoles, 17 enero 2018, 18:08

El dirigente de Esquerra Republicana Roger Torrent ha sido elegido esta mañana nuevo presidente de la Cámara catalana, en la sesión de constitución de la duodécima legislatura catalana. Torrent ha obtenido 65 votos, de Junts per Catalunya, ERC y la CUP. El candidato de Ciudadanos, José María Espejo Saavedra-Espejo ha registrado 56 votos, de Cs, PSC y PP. Y nueve votos en blanco. Como Torrent no ha obtenido la mayoría absoluta (68) en la primera votación, ha sido necesaria una segunda, en la que le ha bastado con ganar por mayoría simple. El resultado de la primera votación se ha repetido en la segunda.

Torrent estará pues al frente de una Mesa que nuevamente tiene mayoría absoluta independentista entre sus siete miembros, ya que además del presidente del Parlament, la Vicepresidencia Primera recae en Josep Costa (JuntsxCat), mientras que la Secretaría Primera es para Eusebi Campdepadrós (JuntsxCat) y la Secretaría Cuarta recae en la republicana Alba Vergés.

Por su parte, Ciudadanos -la fuerza más votada el 21-D- estará representado por José María Espejo-Saavedra, que repetirá como vicepresidente segundo, mientras que Joan García se estrenará como secretario tercero del Parlament. Y también reeditará su puesto en la Mesa el socialista David Pérez, de nuevo al frente de la Secretaría Segunda de la Cámara catalana. No tendrán representación en cambio en el máximo órgano del Parlament ni PPC, ni CUP, ni Catalunya En Comú-Podem, ya que en este último caso Joan Josep Nuet ha perdido su puesto de la pasada legislatura, entonces en las filas de Catalunya Sí Que Es Pot y como secretario tercero del Parlament.

Así ha quedado configurada la nueva Mesa del Parlament.

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha felicitado al nuevo presidente del Parlament del que ha dicho estar convencido de que ejercerá el cargo con "nobleza, valentía y protegiendo las instituciones" de Cataluña. Ambos han conversado por teléfono tras la elección.

Moltes felicitats @rogertorrent11 Ets un digne president del @parlament_cat Estic convençut que exerciràs el càrrec amb noblesa i valentia, protegint les institucions i el país. pic.twitter.com/XsVGDyGaVo — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 17 de enero de 2018

Torrent, que ha evitado hablar de república catalana en las primeras palabras que ha dirigido a la cámara catalana, ha hecho hoy un llamamiento a trabajar para poder "restituir plenamente" y "lo antes posible" el conjunto de instituciones catalanas.

Tras el acto de constitución de la Mesa del Parlament, la diputada de Junts per Catalunya Elsa Artadi ha remarcado hoy que el acuerdo con ERC es "muy claro", por lo que ha avisado de que "no entenderían" que Esquerra no apoyara ahora a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, al que pretenden investir a distancia. Los dos principales grupos independentistas no han cerrado aún la fórmula para investir a Puigdemont a distancia.

El independentismo sacó 70 diputados en las pasadas elecciones, pero tiene ocho parlamentarios en prisión o huidos en Bruselas. La participación de estos ocho diputados era una de las incógnitas de la sesión constitutiva del Parlament de hoy. Al final, Junts per Catalunya y ERC han renunciado a reclamar la delegación de voto para los cinco ‘exiliados’ en Bélgica y solo han pedido para los tres que están presos (Junqueras, Forn y Sánchez).

La Mesa de Edad, que presidía la sesión antes de la votación, ha tomado la determinación de aceptar esa delegación, después de que el informe de los letrados dejara a la interpretación de la mesa la decisión. Ciudadanos y el PP han exigido una reconsideración de la mesa, pero se les ha denegado. El PSC ha dado su apoyo a la decisión de la Mesa de Edad.

Cs y el PP han alegado que la mesa se ha saltado el reglamento, que estipula que solo se puede delegar el voto a un diputado en caso de maternidad, incapacidad o enfermedad grave y el encarcelamiento no entra en esos supuestos, a su juicio. En la Cámara catalana, cada vez que se llamaba a uno de los diputados ausentes a votar, desde las bancadas independentistas se ha aplaudido. La primera fila de la Cámara, la que ocupa el Gobierno saliente, estaba además vacía. Y en el lugar de algunos de los escaños vacíos de Jordi Sánchez, Joaquim Forn, Oriol Junqueras y el de Carles Puigdemont se han colocado unos lazos amarillos.

En su discurso como presidente de la mesa de edad, Ernest Maragall ha cargado con dureza contra el Estado español, al que ha acusado de no saber ganar, sino solo de saber ganar, "humillar, imponer y castigar". Maragall ha recordado el 1-O y el fusilamiento de Lluís Companys y también el Estatuto que encabezó su hermano. A su juicio, en esta legislatura debería abrirse un diálogo entre las instituciones catalanas y las del Estado.

Inés Arrimadas, cuando ha pedido que no se tengan en cuenta los votos delegados. Debajo, Marta Rovira observa uno de los lazos en los escaños y el saludo entre Torrent y Forcadell. / Agencias

Asimismo, el independentismo se ha concentrado a las afueras del Parlamento para mostrar su apoyo a la república declarada el pasado 27 de octubre.

Horas antes, el expresidente y líder de JuntsxCat, Carles Puigdemont, ha avisado de que "no hay nada que pueda doblegar el espíritu" de los independentistas catalanes, y ha llamado a recuperar las instituciones de autogobierno. Lo ha hecho a través de un mensaje en Twitter poco antes de que empezara el pleno de constitución del Parlamento catalán. "Solo entienden de miedo, violencia e imposición. Les enseñaremos que no hay nada que pueda doblegar el espíritu de un pueblo libre, pacífico y democrático. Recuperemos las instituciones. Luchemos por el país. Ejerzamos la dignidad. Viva la tierra y viva Catalunya libre", ha dicho Puigdemont.

Només entenen de por, violència i imposició. Els ensenyarem que no hi ha res que pugui doblegar l'esperit d'un poble lliure, pacífic i democràtic. Recuperem les nostres institucions. Lluitem pel país. Exercim la dignitat. Visca la terra, i visca Catalunya lliure! pic.twitter.com/fz5VRScKVn — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 17 de enero de 2018

Acuerdos

Los grupos parlamentarios de JuntsxCat y ERC llegaron este martes a un acuerdo para apoyar la propuesta de que el candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont, sea investido presidente de la Generalitat, según informaron en un comunicado conjunto. Asimismo, ambos grupos han pactado votar la candidatura de Roger Torrent (ERC) como presidente del Parlament en el pleno de investidura que tendrá lugar este miércoles, y han afirmado que lo hacen "en la línea de restitución de las instituciones". Y saldrá elegido en la segunda votación ya que los comuns han decidido abstenerse.

ERC propuso ayer que su diputado electo y alcalde de Sarrià de Ter (Girona), Roger Torrent, sea el candidato independentista a la Presidencia del Parlament, una decisión que se votará este miércoles en el pleno constitutivo de la Cámara.

Fuentes de ERC han explicado que el acuerdo establece que apoyan a Puigdemont como próximo presidente de la Generalitat, pero responsabilizan a JuntsxCat de explicar cómo quieren llevar esta investidura a cabo ante los obstáculos que se presentan. Así, los republicanos aceptan el "candidato" que propone JuntsxCat y esperan a que la lista de Puigdemont precise qué sistema proponen para investirlo, ya que el hecho de que resida en Bruselas presenta varias dificultades.

Los letrados del Parlament han hecho un informe que considera "imprescindible" que Puigdemont esté presente en la Cámara para ser elegido presidente pero, si vuelve, será con toda probabilidad detenido y probablemente enviado a la cárcel preventivamente.

JuntsxCat ha propuesto al número 17 por Barcelona, Josep Costa, para ocupar el puesto de vicepresidente en la Mesa del Parlament y al cabeza de lista por Tarragona, Eusebi Campdepadrós, para una de las secretarías. Así lo han explicado fuentes de la lista a la espera de que a las 11.00 horas de este miércoles se celebre el pleno de constitución del Parlament de la nueva legislatura.