ERC propone como candidato a la presidencia del Parlament a Roger Torrent Roger Torrent. / Efe La CUP descarta entrar en la Mesa pero apoyará al soberanismo EFE Barcelona Martes, 16 enero 2018, 18:27

ERC ha decidido proponer a Roger Torrent, portavoz adjunto de Junts pel Sí en la última legislatura, como candidato a la presidencia del Parlament, para ser elegido en la sesión constitutiva de mañana, en la que las fuerzas independentistas esperan hacer valer su renovada mayoría absoluta.

La comisión permanente de ERC y su nuevo grupo parlamentario han ratificado esta tarde la propuesta de elegir mañana a Roger Torrent (Sarrià de Ter, Girona, 1979), licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en estudios territoriales y urbanísticos y diputado del Parlament desde 2012, además de alcalde de su pueblo natal desde 2007.

"Si obtengo la confianza mayoritaria de la cámara, será un honor suceder en el cargo a Carme Forcadell, que ha defendido como nadie esta institución, y trabajaré para estar a su altura", ha afirmado Torrent en un comunicado de ERC, y ha añadido que su primer objetivo será "volver a poner la institución al servicio de la ciudadanía y no de las fuerzas del 155, y materializar el mandato democrático surgido de las urnas el pasado 21 de diciembre".

La CUP, un apoyo sin contraprestaciones

La CUP ha anunciado que este miércoles apoyará la constitución de una Mesa del Parlament con mayoría independentista, sin pedir contraprestaciones, y ha descartado, al menos de momento, ingresar en este organismo porque aseguran que no se les ha ofrecido en los términos deseados.

En una rueda de prensa cuando se ultima la composición de la Mesa antes del pleno de constitución de mañana, la portavoz del secretariado de la CUP, Núria Gibert, ha recordado que el consejo político de la formación avaló la posibilidad de ingresar en la Mesa si ERC o JxCat se lo ofrecían sin poner condiciones.

Gibert ha evitado hablar en todo momento de condiciones, pero sí que ha señalado que el ingreso a la Mesa en los "términos" en los que se decidió en el consejo político no se ha producido, ya que JxCat y ERC no les han ofrecido "de forma diáfana entrar en la Mesa", ha subrayado. Así, ha señalado que, al menos de momento, la formación anticapitalista no ingresará en la Mesa, sin descartar que puedan haber cambios en las próximas horas.