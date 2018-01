“La construcción requiere vocación y muchas ganas para poder ofrecer un servicio de calidad”

Tomás Fco. Arjona, gerente de la empresa. / C.A.S. Entrevista a Tomás Francisco Arjona Rey, gerente de la empresa malagueña Construcciones T. Arjona Viernes, 26 enero 2018, 11:20

Construcciones T. Arjona es una empresa familiar fundada en 1985 que lleva más de tres décadas dedicada a la construcción de edificaciones, tanto para las diferentes administraciones públicas como para agentes privados. Dirigida por Tomás Francisco Arjona, segunda generación, la compañía ha sabido resistir los vaivenes del sector y lograr un merecido reconocimiento gracias a su compromiso con el cliente y buen hacer, marca indiscutible de la casa.

Lleváis más de treinta años en el sector de la construcción, ¿cuáles consideras que son las señas identidad de la empresa?

Nuestros clientes nos contratan fundamentalmente por la calidad del servicio. Pero además nos caracterizamos por ser muy rigurosos con los plazos. Esto se debe a que comenzamos a trabajar con las empresas petroleras, que tienen un sistema interno completamente diferente en el que prima la planificación diaria, con una programación muy estricta de todos los procesos. Nosotros no solo nos adaptamos a esto, sino que lo incorporamos a nuestro modo de trabajo para la mayoría de los clientes, y es algo que valoran mucho.

¿Cómo habéis conseguido superar la crisis?

Realmente hemos superado dos crisis, la del 89-90 y la del 2007-2008. Esto ha sido posible gracias, básicamente, a dos parámetros: por un lado la prudencia, no asumir riesgos excesivos; y por otro tratar de tener un mínimo de anticipación al mercado, que tiene movimientos cíclicos. No sabes cuándo se va a producir exactamente el cambio, pero hay una serie de indicadores que van evidenciando la situación en la que se encuentra y la posibilidad de permuta. Si ignoras esos indicadores y te dejas llevar por la euforia del momento, puedes perder el sentido de la lógica. Nosotros hemos preferido ir con buen paso, no acaparar más de lo que podíamos, y garantizar siempre un buen servicio. De este modo hemos logrado un crecimiento sostenido a lo largo de nuestra trayectoria.

Parte del equipo de Construcciones T. Arjona.

¿Cuáles son vuestras líneas de negocio?

Realizamos todo tipo de edificaciones: residenciales tanto para particulares como para administraciones; industriales; urbanizaciones; equipaciones de uso docente; arquitectura comercial e incluso edificaciones museísticas. También realizamos rehabilitaciones de fachada. No obstante, estamos especializados en la realización de colegios y de centros sanitarios. En el sector sanitario, que actualmente supone el grueso de nuestros proyectos, ofrecemos además un servicio integral: edificación, rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones. Esto es muy importante ya que los hospitales están en continua evolución, tienen que ir actualizándose constantemente tecnológica y espacialmente. Por eso se valora mucho poder contar con una empresa con mucha experiencia y profesionalidad como la nuestra.

¿Cuáles es la clave de esta excelencia?

No hay una sola clave. Nosotros trabajamos en un sector muy complicado en el que la motivación es fundamental. Siempre digo que si no le echas muchas ganas, es imposible de hacer. Piensa que levantar un edificio de cero, desde que empiezas a sacar barro hasta que pones el último tornillo, tiene una gran complejidad. Es un desafío, porque además cada edificio es totalmente diferente al anterior. Todo es distinto. Por eso es fundamental contar con un equipo con mucha experiencia para que conozca toda esa cantidad de variables que aparecen para poder anticipar o solucionar posibles incidencias. Todo ello con muchas dosis de motivación, por supuesto.

Además una obra es como una pequeña empresa. En ella participan muchas personas, por eso es necesario tener una infraestructura fija que dé soporte y coordine todo para que se desarrolle adecuadamente. Para nosotros es fundamental el orden y la organización, y eso pasa por tener las personas necesarias de manera fija en cada proyecto.

Hospital Xanit Internacional, construido por la empresa.

¿Y vuestro compromiso con el medio ambiente?

Afortunadamente ha cambiado mucho tanto la conciencia respecto a este tema como la legislación. Nosotros llevamos muchos años comprometidos con el medio ambiente, por lo que la gestión de los residuos y la sostenibilidad es esencial dentro de nuestros objetivos y estrategias. En este sentido nos centramos en potenciar la defensa y protección del entorno natural, estableciendo medidas para minimizar el impacto ambiental de la actividad constructiva y la generación de residuos, la utilización racional de los recursos naturales, y el fomento desde la dirección a todo el personal de la conciencia ecológica. Además contamos con la Certificación ISO 14001:2004 de gestión del medio ambiente.

¿Qué proyectos estáis llevando a cabo en la actualidad?

Actualmente estamos rehabilitando una de las plantas de Hospital Quirón Málaga; en el Centro Asistencial San Juan de Dios hemos reordenado el espacio, conectando los edificios y construyendo dos edificaciones nuevas. En el plano residencial, estamos construyendo 14 viviendas nuevas en Antequera.

¿Y cuáles son vuestros retos para el futuro?

A nivel empresarial, el trabajo especializado que realizamos a nivel sanitario queremos ampliarlo al resto del territorio nacional y, en general, nuestros siguientes pasos van a enfocarse en dirección a la internacionalización. Estamos gestionando el proceso con Extenda, pero queremos hacerlo con tranquilidad y bien, así que aún no podemos adelantar mucho más.

Más información:

Construcciones T. Arjona

Avenida Andalucía, 30. 3A

29007 Málaga

T. 952 071 196

construcciones@t-arjona.com

www.tarjona.com