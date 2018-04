Consigue el éxito profesional con Keller Williams

02:23 Keller Williams es la mayor agencia inmobiliaria del planeta. La compañía ofrece a sus agentes asociados una profesión de futuro con la que crecer personal y profesionalmente hasta alcanzar los objetivos que cada persona se proponga Martes, 17 abril 2018, 09:11

Resulta evidente que vivimos la mayor época de cambio de la historia. Las nuevas realidades sociales y económicas han modificado en buena medida las reglas del juego. Pero esto, lejos de ser una amenaza, es una oportunidad para aquellas personas inquietas y con aspiraciones que quieran forjarse una profesión de futuro. Esto es lo que ofrece a sus agentes asociados Keller Williams® Realty, Inc. la mayor agencia inmobiliaria del planeta en la actualidad con 180.000 agentes.

La compañía, fundada en Texas hace 35 años y con delegaciones en prácticamente todo el mundo, sustenta su éxito en un particular modelo de negocio que tiene como pilares fundamentales la última tecnología y la formación continuada de sus agentes.

«En Keller Williams buscamos personas emprendedoras, con buena actitud, honestas y con ganas de comerse el mundo. Esos son los valores necesarios, la formación y la experiencia ya se la facilitamos nosotros», explica Rocío Lavigne, responsable de Recursos Humanos en Keller Williams Marbella.

Desde que llegaron a España hace apenas tres años de la mano de Lavigne y Leonardo Cromstedt, la empresa ha crecido de manera espectacular, superando los 300 agentes en el territorio nacional y con el objetivo de abrir 100 oficinas en todo el país con 5.000 agentes en los próximos siete años.

Rocío Lavigne y Leonardo Cromstedt.

Un proyecto de futuro

La principal diferencia de Keller Williams con otras empresas del sector es que, más que un negocio inmobiliario al uso, es 'un negocio de negocios' en el que los agentes asociados pueden coordinar sus propios equipos, similares a empresas, y desarrollar su propio negocio.

«Con Keller Williams pueden alcanzar los objetivos que ellos se propongan. Nosotros les ofrecemos una carrera profesional, desde que empiezan como agente hasta que montan su propio equipo. No hay techo, los límites los pone cada uno», explica la responsable de RR.HH. No en vano, cada miembro del equipo es considerado como un socio, no como un empleado, y son los socios más productivos los que cada año forman el equipo de dirección y se encargan de tomar las decisiones en cada centro.

Todo ello con el apoyo de una gran compañía que facilita plataformas tecnológicas y metodologías basadas en autores como John Maxwell o Robert Kiyosaki, así como modelos de desarrollo personal, coaching y training con el fin de otorgarle a sus asociados las herramientas personales y profesionales para que lleven a buen puerto sus negocios. Una formación humana y profesional que derive en la consecución de los éxitos laborales.

La empresa ofrece formación contínua a sus agentes.

«Más que un trabajo, es un proyecto de vida. Hay personas que, sin tener experiencia inmobiliaria, han alcanzado en un año todos sus objetivos y más», subraya Lavigne.

Un perfil abierto

El Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) España 2017-18, elaborado por el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), la Asociación RED GEM España, la Fundación Rafael del Pino, Santander Universidades y ENISA, refleja importantes avances en el ecosistema emprendedor español. El número de personas con vocación para emprender está aumentando y además sus negocios sobreviven más.

Para este universo de personas Keller Williams representa una oportunidad de lograr sus objetivos, sin necesidad de experiencia previa ya que la firma le proporciona las bases y herramientas para alcanzar el éxito profesional.

Es una profesión de futuro en el que cada uno establece sus metas.

La empresa busca personas de más de 25 años para su oficina en Marbella con «un elevado nivel de proactividad, de inquietud y con alta capacidad de trabajo. Un buen agente inmobiliario es una persona muy activa, que ofrece un nivel muy alto de calidad de servicio y comunicación a sus clientes».

Todo ello para lograr construir «carreras que merecen la pena tener, negocios que merecen la pena poseer y vidas que merecen la pena vivir».

Más información:

Keller Williams Marbella

Los Patios de Santa María Golf, Local 13-14. 29604, Marbella (Málaga) marbella@kwspain.es

Teléfono: (+34) 952 831 200

www.kwspain.es