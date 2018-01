La venta de coches registra el mejor dato de la década en Málaga con cien al día umento de ventas aún no se traduce en un incremento proporcional de beneficios para los concesionarios. / A.G. La compra por empresas crece más que la de particulares y 2017 cierra con 32.606 matriculaciones ALBERTO GÓMEZ Málafa Domingo, 21 enero 2018, 13:49

La aplicación de las nuevas tecnologías propiciará una de las mayores reconversiones de la industria automovilística, que en los próximos lustros asistirá a la eclosión de fenómenos como la conducción autónoma. Mientras tanto, el sector continúa la tendencia alcista de los últimos años y confirma su recuperación. Los concesionarios malagueños cerraron el pasado ejercicio rompiendo con holgura la barrera de las 30.000 matriculaciones, su mejor dato en los últimos nueve años. La provincia registró en concreto 32.606 ventas de vehículos nuevos (turismos y todoterrenos), una cifra que supone un incremento del 9,7 por ciento respecto a la comercialización alcanzada en 2016.

Pese al aumento en las ventas, no todo va sobre ruedas en un sector cada vez más asfixiado por la fuerte competencia, que obliga a lanzar descuentos que merman los márgenes de beneficios, y la aparición de servicios de posventa ofrecidos por empresas que no son concesionarios. «El incremento en el volumen de ventas no siempre se traduce de forma proporcional en un aumento de los beneficios, porque la mayoría de márgenes andan por debajo del uno por ciento», explica el presidente de la Asociación Malagueña de Automoción (AMA), Carlos Oliva, quien reivindica que los concesionarios «aún siguen siendo necesarios para la distribución de vehículos porque proporcionan seguridad y aportan personal especializado, algo que tiene un peso importante en un sector con una tecnología tan compleja».

Un informe revela que entre el 30 y el 50% de los concesionarios desaparecerán antes del año 2025

Un informe reciente elaborado por la consultora KPMG revela que entre el treinta y el cincuenta por ciento de los concesionarios físicos podrían desaparecer para 2025. El vaticinio, realizado en base a una encuesta en la que han participado mil responsables del sector del automóvil en todo el mundo y dos mil consumidores de más de cuarenta países, ha caído como un jarro de agua fría en el mercado. Oliva, que también es gerente de Honda Cotri, considera que se trata de «un informe tremendista, con una hipótesis difícil de calcular» y explica que la reducción del número de concesionarios será más drástica en países como Estados Unidos, donde el número de estos negocios es alto, que en España. «No creo que el futuro vaya a tener un efecto tan devastador aquí, aunque es probable que continúe la concentración empresarial que comenzó hace algunos años», sostiene el presidente de la patronal en Málaga, quien incide en que «la red de concesionarios es fundamental para que los clientes vean y prueben los vehículos, algo determinante en la compra».

El sector ha experimentado varios cambios en la última década. A la entrada de empresas multimarca y la concentración en grandes grupos se suma el crecimiento de las ventas de vehículos de segunda mano, un escenario donde aún sobreviven firmas locales como Automóviles Nieto. Los datos arrojados por el mercado en Málaga el año pasado son los mejores desde 2009. Las cifras revelan un incremento del 7,9 por ciento en el segmento de compras de particulares (con 22.265 matriculaciones) y de un 19,1 por ciento en el de empresas (7.867).

Un sector que genera más de 3.500 empleos El sector automovilístico genera ya más de 3.600 puestos de trabajo directos en Málaga, un dato que confirma también la recuperación del empleo vinculado a este mercado. En 2013 el número de personas empleadas descendió hasta 2.908, según cifras proporcionadas por la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto). En Andalucía el sector genera más de 16.000 puestos de trabajo directos. Con esta tendencia alcista, las preocupaciones de la patronal se centran ahora en el aumento de las matriculaciones tácticas o automatrículas. Según los datos de Faconauto, estas ventas de vehículos que se hacen los concesionarios a sí mismos y que, en un porcentaje, responden a necesidades de exposición y coches de prueba ya alcanzan los 125.000 vehículos, el 11 por ciento del mercado. Con estas ventas, los concesionarios tratan de cumplir los objetivos de comercialización que imponen las marcas, pero este porcentaje «es muy difícil de asumir por el mercado” y atenta «contra la rentabilidad de los concesionarios», según explica el presidente de la patronal española, Gerardo Pérez. La rentabilidad sobre ventas de los concesionarios se quedará este año en torno al 1,4 por ciento frente al 1,7 por ciento de 2016 pese al incremento de la facturación en total, que supera los 30.700 millones de euros en España. «Es imprescindible que las redes lleguen al 2,5 por ciento de rentabilidad para hacer frente a los retos tecnológicos», asegura Pérez.

El único dato negativo proviene de las compras realizadas por las firmas de alquiler de vehículos, con 2.474 operaciones y un 0,3 por ciento menos que en 2016. Las cifras generales del año pasado, sin embargo, casi duplican las ventas registradas en 2012, cuando el mercado tocó fondo con 17.777 matriculaciones. El crecimiento registrado en la provincia supera en dos puntos la media nacional (+7,7 por ciento). Las asociaciones de fabricantes, concesionarios y vendedores mantienen que el volumen alcanzado por el mercado en 2017 supone «un nivel aceptable para el momento económico y de confianza del consumidor que atraviesa España».