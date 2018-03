«Una de cada tres mujeres y niñas sufre violencia» Jueves, 8 marzo 2018, 00:17

«Cuando hablamos de la situación de la mujer hoy y de las múltiples formas de discriminación que se siguen produciendo en pleno siglo XXI, no podemos invisibilizar a aquellas que se ven obligadas a huir para salvar su vida y son perseguidas por múltiples motivos vinculados al hecho de ser mujer. Se calcula que una de cada tres mujeres y niñas en el mundo experimenta episodios de violencia a lo largo de su vida. La violencia contra las mujeres se manifiesta de múltiples formas y sigue siendo una realidad hoy. El matrimonio forzado, la mutilación genital femenina, la esterilización forzada, el aborto selectivo, los crímenes de honor, la transgresión de normas (conducta, formación, vestimenta...) son algunos de los motivos por los que las mujeres se ven obligadas a huir. Además, las mujeres atrapadas en conflictos armados no son solo víctimas de bombardeos, atentados o masacres indiscriminadas. También lo son de la violencia sexual que se sigue utilizando como arma de guerra. Pero lo más grave de todo es que bajo las políticas de los gobiernos occidentales hay una clara falta de voluntad para facilitar vías legales y seguras a estas mujeres con el fin de que puedan acceder a solicitar asilo y poner así su vida a salvo. De este modo están condenadas a quedarse atrapadas en sus países sufriendo esta tortura diaria o a arriesgar su vida en rutas cada vez más peligrosas y mortales, en las que se convierten en el principal objetivo de las redes de trata con fines de explotación sexual. En definitiva, queda mucho camino por recorrer hasta poder hablar de una situación de no discriminación hacia la mujer. Por todas las mujeres que sufren discriminación en cualquier lugar del planeta, entre las que hoy quiero destacar a las mujeres refugiadas, es necesario alzar la voz y seguir luchando por conquistar espacios y derechos».