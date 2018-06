Dos de cada tres euros de la financiación extra para comunidades se va a Cataluña, Valencia y Andalucía a ministra de Hacienda María Jesús Montero (d) conversa con el diputado Patxi López. / Ballesteros (Efe) Entre las tres rozan los 16.000 millones de enero a septiembre y la Generalitat catalana se queda casi la mitad del dinero correspondiente al FLA, el principal instrumento de crédito regional JOSÉ ANTONIO BRAVO Madrid Viernes, 29 junio 2018, 20:00

No hay nuevo sistema de financiación territorial a la vista, ni se le espera en principio en los dos años de legislatura que restarían –la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió el miércoles que aunque sigue siendo una «prioridad» del Gobierno es «complejo» llevar a cabo «una reforma integral» ahora–, pero tres autonomías están logrando salir adelante gracias a la llamada 'generosidad' del Estado. Y es que entre Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía copan casi ocho de cada diez euros de los mecanismos de financiación extra durante 2018.

Los últimos datos, correspondientes al tercer trimestre, los ha publicado este viernes el departamento de Hacienda. Y_confirman una tendencia similar: dos de cada tres euros (el 66,3%) que el Gobierno repartirá de julio a septiembre «con cargo al Fondo de Financiación a CC AA» –5.860 millones de euros en total– se los llevaran esas tres regiones.

Cataluña, con 1.590 millones, será la más beneficiada, aglutinando casi el 40% del dinero correspondiente al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en ese período. La Comunidad Valenciana es la segunda en esa lista, con 1.316 millones, un 32% de ese mecanismo, el más oneroso para las arcas públicas (4.057 millones contando solo de julio a septiembre).

Les sigue Andalucía por volumen de dinero recibido, aunque ya ligado al mecanismo denominado Facilidad Financiera. Sus casi 977 millones representan algo más de la mitad de ese instrumento (el 54%) y, a su vez, el 16,7% del total que recibirán las autonomías este verano.

Pero no todas tendrán acceso al citado Fondo de Financiación. País Vasco y Navarra están excluidas por su régimen foral propio, mientras Madrid ha preferido no pedir fondos al considerar su imagen es mejor si recurre al mercado, vía emisiones de deuda, y no solicita créditos al Estado, por más que sus condiciones financieras resulten muy atractivas e incluso se haya llegado poner sobre la mesa en algún momento la hipótesis de que termine habiendo una quita parcial en ese pasivo acumulado.

78.000 millones 'catalanes' desde 2012

En el acumulado desde que en 2012 se crearan esos instrumentos de financiación, Cataluña lleva ya prácticamente 78.000 millones. Solo en los nueve primeros meses de 2018 habrá obtenido 7.483 millones, esto es, la mitad del FLA (el 48,5%) y el 32% de los 23.441 millones prestados por Hacienda a las autonomías. La Comunidad Valenciana recibirá 4.449 millones -en su caso, casi el 29% del FLA- y Andalucía otros 4.006 millones –la mitad de los 8.018 millones en créditos de la llamada Facilidad Financiera-.

Entre las tres, por lo tanto, suman el 67,9% de los 23.441 millones de euros prestados por el Estado desde enero. A continuación, aunque a bastante distancia, aparecen con cifras aún milmillonarias Castilla-la Mancha (1.243 millones) y Galicia (1.174 millones).

El resto de las quince comunidades que han accedido en 2018 al Fondo de Financiación a CC AA quedan por debajo de esa frontera, encabezadas por Castilla y León (952 millones), Murcia (858 millones) y Baleares (770 millones). En el extremo contrario aparecen La Rioja (apenas 274 millones), Extremadura (281 millones), Cantabria (355 millones) y Canarias (407 millones).