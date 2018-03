Así es la primera huelga de mujeres en España Los líderes de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, en la asamblea celebrada ayer en Sevilla previa a la huelga del 8M. / EFE Además de los paros laborales, mañana se convoca a una huelga de cuidados, de consumo y educativa | Algunas organizaciones llaman a las mujeres a movilizarse más allá desu jornada laboral para reivindicar sus derechos laborales y sociales LUCÍA PALACIOS Madrid Miércoles, 7 marzo 2018, 03:11

Se trata de un hecho inédito, al menos en España. Mañana, día 8 de marzo, se celebrará la primera huelga de mujeres del país para protestar contra todos los tipos de desigualdades y discriminaciones de género que existen. Será la forma de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y, aunque ellas serán las protagonistas, también se llama a que participen en esta movilización los hombres. «Si nosotras paramos, se para el mundo» es la máxima que repiten los colectivos que llaman a secundar esta huelga que tiene diferentes posibilidades y que se replicará en más de 170 países.

¿Quién la convoca?

La iniciativa parte de organizaciones feministas que se han articulado en torno a la 'Comisión 8 de Marzo', que, a través de asambleas mensuales, ha ido conformando esta convocatoria. Se comenzó a fraguar tras el paro simbólico del año pasado y ha desembocado en la primera huelga general feminista de España, a la que en esta ocasión sí han respaldado los sindicatos, aunque en distinto grado. Mientras las organizaciones minoritarias (como CGT y CNT) secundan la huelga general de 24 horas, los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, han convocado paros parciales de dos horas por turno, mientras que USO reclama cuatro horas (de 12 a 16 horas). CSIF, mayoritario en la Administración, no la secunda porque, dice, las convocatorias tienen «tintes políticos».

¿En qué consiste y qué reivindica?

No es una huelga al uso. En primer lugar, porque se dirige a un colectivo concreto: la mujer. Y, además, no se limita solo a una protesta laboral, sino que va mucho más allá y pretende ser también una huelga de cuidados, de consumo y educativa, tal y como defiende la 'Comisión del 8-M' en su manifiesto. Esta plataforma aboga por que ninguna mujer acuda a su puesto de trabajo, pero, además, anima a que no compren ni consuman ni desempeñen ese día ninguna labor en sus hogares ni en el cuidado de hijos o familiares. Además, piden tanto a profesoras como a alumnas no acudir a clase. Por su parte, la huelga parcial de UGT y CC OO se desarrollará bajo el lema 'Vivas, libres, unidas. Por la igualdad' y la harán para protestar contra las violencias machistas, la brecha salarial y contra la precariedad laboral, así como para exigir al Gobierno y a las empresas medidas reales y eficaces que combatan la discriminación.

Un centenar de AVE, cancelados Los servicios mínimos fijados por el Gobierno para el transporte ferroviario, aéreo y por carretera -considerados «abusivos» por CC OO- han obligado a Renfe a suspender 105 trenes de AVE y Larga Distancia de su oferta habitual, garantizando el 72% de las circulaciones. En Cercanías, circulará un mínimo del 50% de los trenes, porcentaje que se eleva al 75% en ‘hora punta’. En el transporte aéreo, se mantienen las conexiones con las islas, Ceuta y Melilla, y las peninsulares se limitarán a entre un 36% y un 56%. Los enlaces con el extranjero llegarán al 56%. Y se mantiene el 50% del transporte colectivo por carretera.

¿A quién se dirige?

La 'Comisión del 8-M' defiende que sea solo una huelga de mujeres, ya que lo que pretenden es dar visibilidad a lo que pasaría si ellas 'pararan' y de qué forma afectaría al empleo, al consumo, a la educación, a las actividades domésticas... Y lo que quieren es que los hombres suplan el hueco que ellas dejan, realizando los cuidados de hijos y labores domésticas. Pero hay colectivos que piden sumarse a los hombres, como el sindicato CGT. De igual manera, los paros convocados por UGT y CC OO abarca a ambos géneros, así como las manifestaciones previstas.

¿Es legal hacer esta huelga?

Sí, tanto la huelga general como el paro de dos horas en la jornada laboral, ya que cuentan con el respaldo sindical y han sido registradas en el Ministerio de Empleo.

¿Es partidista?

No se trata de una huelga partidista y, por tanto, que vaya en contra de una formación, pero los sindicatos sí defienden que es ideológica y política. En el arco parlamentario hay quien la apoya al 100%, como Podemos e Izquierda Unida, que han mostrado su apoyo a la huelga general de 24 horas -las diputadas de Podemos donarán la parte de su sueldo correspondiente al 8-M a organizaciones feministas-, o bien de forma parcial, como el PSOE, que secundará los paros de dos horas convocados por UGT y CC OO. Por su parte, Ciudadanos no se suma a la huelga porque ellos «no son anticapitalistas» como marcan algunos manifiestos, según su presidente, Albert Rivera, y el PP la califica de «elitista», «insolidaria» e «irresponsable».