El 20% de los parados asegura haber recibido ofertas laborales fraudulentas
Un 12,4% asegura haber pagado o estar dispuesto a hacerlo para conseguir un empleo
Madrid
Martes, 6 febrero 2018

El 20,2% de los desempleados en España ha recibido alguna oferta laboral fraudulenta -en la que le han pedido dinero para optar a un trabajo- mientras que un 12,4% asegura haber pagado o estar dispuesto a hacerlo para conseguir un empleo, según un informe difundido hoy por el grupo Adecco.

El informe señala que, junto a este tipo de fraude de pedir dinero, existen otros como ofertas falsas en las que se busca obtener información financiera y personal para revenderla a terceros.

También hay que tener cuidado con las que solicitan llamadas a un teléfono de tarificación adicional, las que piden pagos por cursos que luego facilitan lograr un trabajo o el denominado "scam": envío de correos electrónicos de ofertas de trabajo fraudulentas.

"La recuperación económica bien podría haber traído una disminución notable de este tipo de fraudes, pero no ha sido así. Los ciberdelicuentes parecen haber encontrado un filón en los desempleados más necesitados", advierte el informe. Y ante estas prácticas, Adecco recuerda que ninguna empresa debe exigir el pago de una cantidad por participar en un proceso de selección, que no hay "ofertas milagro" y que no se deben facilitar información bancarias ni pagos.