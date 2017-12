Casi la mitad de las trabajadoras cree que hay diferencias salariales por género en su empresa Menos de un tercio considera que hay procesos de promoción interna justos y transparentes, según un informe realizado por el IESE e Infoempleo LUCÍA PALACIOS Madrid Lunes, 11 diciembre 2017, 12:01

La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sigue siendo a día de hoy una utopía y todavía queda mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad efectiva. Así se refleja en el informe 'S=HE: ¿Igualdad de oportunidades?' elaborado por el Centro de Investigación de Familia y Trabajo de IESE Business School junto a Infoempleo y que pretende ser una radiografía sobre la situación actual del desarrollo de trayectorias de hombres y mujeres en España.

Así, todavía hoy el 46% de las trabajadoras asumen que sí hay diferencias salariales en su empresa en función del género, un porcentaje que disminuye un poco en el caso de los hombres pero aún así hay un 38% de ellos que también lo ven así. De esta manera, solo el 62% de los trabajadores encuestados y el 54% de las mujeres consideran que no hay discriminación salarial por razón de sexo en su empresa.

Algunas de las razones que esgrimieron para estas diferencias durante la presentación del informe es que existen pluses que hacen que los salarios suban, como la antigüedad, la nocturnidad o la peligrosidad. Así, muchos hombres ganan más por realizar el mismo trabajo simplemente porque llevan más tiempo en la empresa, de igual manera que es más habitual que los puestos nocturnos recaigan en mayor medida en los hombres y cobren un plus por ello, de igual manera que hay más policías y guardias civiles hombres que mujeres. Así lo esgrimió Val Díez, presidenta de la Comisión de Igualdad de CEOE.

Por su parte, Pilar Feliz, subdirectora de Diseño Organizativo de Gas Natural Fenosa, adujo que en parte es debido a que durante un tiempo las mujeres han estado más ocupadas en querer demostrar sus capacidades y habilidades y han priorizado eso a pedir una mayor retribución, algo que -a su juicio- ahora ya no sucede y las mujeres sí exigen una retribución acorde a su valía.

Otra de las conclusiones que se extrae de este informe es que menos de un tercio de los encuestados (concretamente un 29% de los hombres y un 25% de las mujeres) considera que hay procesos de promoción interna justos y transparentes en sus empresas, lo que deja en evidencia que dos tercios cree que el proceso de selección para decidir quién ocupa los puestos de mayor responsabilidad no son equitativos. A este respecto, un 45% de los hombres y un 43% de las mujeres cree que estos procesos de selección no se encuentran totalmente estructurados, lo que implicaría la existencia de un sesgo por parte de la persona encargada de la selección. Y, de igual manera, para el 67% de los hombres y el 82% de las mujeres no hay criterios de evaluación equitativos.

Por último, se abordan las políticas de conciliación que hay en las empresas y aquí también el suspenso es claro. Solo el 44% de los trabajadores afirma poder acceder a medidas de flexibilidad y, para el caso de ellas, este nivel se reduce al 43%.

Por tanto, el informe llega a la conclusión final de que en el ámbito empresarial el 87% de hombres y el 86% de mujeres se encuentran en el peor escenario posible: un entorno excluyente que dificulta sistemáticamente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.