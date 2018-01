La justicia europea pide la readmisión de temporales tras un despido ilegal

madrid. La justicia europea ha abierto la puerta a igualar el derecho a ser readmitidos en su puesto para los empleados públicos, ya sean fijos o de carácter temporal, cuando su despido sea declarado ilegal. Así se ha pronunciado una de las abogadas generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuyo criterio suele ser seguido por los magistrados.

Sus conclusiones se refieren al caso de una enfermera española que había sido contratada de forma temporal por el Consorcio Sanitario de Terrassa pero luego despedida. Ella acudió a la justicia para solicitar la readmisión en su puesto, o bien una indemnización, al estimar que su salida forzosa fue improcedente. Tenía un contrato de carácter indefinido no fijo tras haber sido inscrita dos veces como interina. En 2014 solicitó ser readmitida tras tres años de excedencia, lo que no fue posible por no existir un puesto adecuado a su cualificación. En abril de 2016 lo pidió de nuevo y en mayo se le ofreció un puesto a tiempo parcial, pero como deseaba trabajar a jornada completa no se presentó en su trabajo. Debido a ello fue despedida por motivos disciplinarios.

La mujer recurrió ante el Juzgado de lo Social de Terrassa, que consultó al tribunal europeo cómo interpretar la normativa europea al respecto. La abogada general del TJUE no entra a dilucidar si el despido fue legal o no. Se limita a apuntar que en el caso de que no lo fuera debería ser readmitida.