El Gobierno eleva la subida salarial para los funcionarios al 7,75% hasta 2020 Funcionarios atendiendo a ciudadanos en una oficina de la Agencia Tributaria en Madrid. :: Fernando Alvarado / efe Ofrece medio punto adicional en caso de que se cumplieran los objetivos de déficit, algo que los sindicatos aún ven «insuficiente» LUCÍA PALACIOS MADRID. Jueves, 21 septiembre 2017, 00:56

Sin acuerdo. Así terminó la tercera reunión del Ministerio de Hacienda con los sindicatos para tratar de pactar la subida salarial para los casi tres millones de empleados públicos hasta final de legislatura. El Gobierno mejoró ligeramente la oferta planteada el día anterior: medio punto adicional a final de 2020 en caso de que se cumplieran los objetivos de déficit. De esta forma, la horquilla se elevaría hasta el 7,75% de incremento, en el mejor de los casos. Y tuvo otro gesto más: rebajar una décima, de 0,5% a 0,4%, el porcentaje que tiene que superar la previsión de PIB para que se activara la retribución variable en el segundo tramo.

Recordemos que en la reunión del pasado martes el Ejecutivo propuso subir el sueldo de los funcionarios un 1,5% en 2018, un 1,75% en 2019 y un 2% en 2020. Esto sería la parte segura. Y a partir de ahí podría incrementarse hasta dos puntos más dependiendo de la evolución de la economía. Con la nueva mejora, la activación de este variable quedaría así: si el Gobierno supera la previsión de crecimiento del PIB en más de cuatro décimas, los empleados públicos tendrían una subida adicional del 0,5% en 2018, que se elevaría a 0,75% en 2019 y 2020. Si la previsión de crecimiento se cumpliera o la mejora es inferior al 0,4%, habría un alza de 0,25% en 2018 y 0,5% en 2019 y en 2020. La horquilla mantiene el mínimo del 5,25%, pero el máximo se acerca más al 8%.

Los sindicatos indicaron tras la reunión que «no se ha mejorado sustancialmente la oferta» y que, por tanto, la propuesta económica sigue siendo «insuficiente». «Salimos profundamente insatisfechos en materia salarial», añadió la representante de CC OO. Pese a ello, tanto esta organización como UGT no dan por muerta la negociación. Los dos principales sindicatos de la Administración Pública sostienen que valorarán la propuesta en sendas reuniones internas que celebrarán hoy, aunque adelantaron que «estamos muy lejos de poder firmar un acuerdo». No obstante, al igual que no renuncian a seguir negociando incluso la próxima semana, tampoco descartan convocar movilizaciones.

CSIF da por roto el acuerdo, mientras CC OO y UGT seguirán negociando hoy por si hay otra oferta

Por el contrario, más rotundo se mostró CSiF, que ya da por «concluida» la negociación, salvo que Hacienda rectifique y haga una propuesta razonable en la Mesa General de las Administraciones Públicas, convocada para hoy por la tarde y de la que saldrá la decisión definitiva de cara al anteproyecto de Ley de Presupuestos que se presentará mañana.

No a la jornada de 35 horas

En lo que sí coinciden los tres sindicatos es en criticar la «cerrazón» del Gobierno en otro tema que para ellos es tan importante como el salarial: la recuperación de la jornada de 35 horas. Las organizaciones de trabajadores explicaron que el Gobierno se ha negado a que cada Administración pacte en el ámbito de la negociación colectiva la reducción de jornada, que actualmente está establecida por ley en 37,5 horas. «Este es el desacuerdo más importante», sostuvo el representante de UGT, que también dijo que el Gobierno se opuso además a llevar a cabo la jubilación parcial de los funcionarios, otras de las reivindicaciones de los sindicatos.

Donde se ven «elementos positivos» es en lo relacionado con la estabilización del empleo interino, puesto que Hacienda ha accedido a que se generalice a todos los sectores y saltarse la tasa de reposición en más colectivos.