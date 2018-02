¿Es más fiable el paro registrado o la Encuesta de Población Activa? Durante la crisis, la EPA ha sacado a la luz muchos más parados de los que estaban apuntados al SAE; ahora, por primera en diez años, ambos datos vuelven a coincidir NURIA TRIGUERO Viernes, 2 febrero 2018, 19:00

Las dos estadísticas miden el mismo fenómeno: el paro. Y sin embargo, ofrecen resultados diferentes. Y es que el paro registrado y la Encuesta de Población Activa tienen una metodología radicalmente distinta. El primero, como su propio nombre indica, es un registro (realizado por las oficinas de empleo) al que las personas demandantes de trabajo se apuntan voluntariamente. La segunda es una encuesta realizada personalmente o por teléfono a 163.000 personas repartidas proporcionalmente por todo el territorio español, que publica trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística desde 1964.

Durante los últimos diez años, es decir, a lo largo de la crisis económica, los datos de paro han divergido mucho según provinieran de la EPA o de las oficinas de empleo. De hecho, la EPA ha llegado a reflejar en la provincia de Málaga en 2013 y 2014 picos de más de 280.000 parados, y sin embargo el paro registrado nunca ha rebasado de los 215.000. Son más de 70.000 desempleados de diferencia.

Sin embargo, ahora los datos de EPA y paro registrado vuelven a converger. La última encuesta, del cuarto trimestre de 2017, cuantificó en 157.400 el número de desempleados en la provincia. La cifra coincide casi con exactitud con el registro de demandantes de empleo del mes de diciembre: 157.573. El dato de paro registrado de enero, conocido hoy, incluso es superior al de la última EPA, cosa que no pasaba desde 2007.

¿Por qué ocurre esto? La explicación, según Antonio Clavero, profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga, es “de puro sentido común” y se puede resumir en el 'efecto desánimo” que se produce en las crisis económicas. “Para ir a la oficina del SAE todos los meses a renovar la inscripción de demandante de empleo hay que tener cierta motivación: la de cobrar una prestación o un subsidio, o la de encontrar un trabajo. Si no se tiene ninguna de las dos, lo normal es dejar de ir y, por tanto, desaparecer del registro”. Así pues, muchos desempleados que se quedaban sin prestación dejaban de mantener su inscripción en las oficinas de empleo y, por tanto, no contaban como parados. “En cambio, la EPA es una encuesta y no exige inscripción ni papeles; sólo contestar a una pregunta”, añade.

Entonces, ¿qué es más fiable? Para Clavero no hay duda: la Encuesta de Población Activa. “Aunque los políticos la critiquen cuando les saca demasiado los colores, es una encuesta muy rigurosa y con una muestra amplísima que, además, es la que utiliza el Eurostat para comparar nuestros datos de paro con el resto de países miembros”, recuerda. Además, explica que el efecto desánimo no es lo único que puede deformar los datos de paro registrado. “Está también el fraude que cometen quienes están trabajando en la economía sumergida y cobrando el paro a la vez”, recuerda. Por todo ello, afirma, “la EPA es mucho más fiable para tomar la temperatura al mercado laboral”. Claro que ahora, como ambos datos coinciden, no hay duda posible.