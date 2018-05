CC OO denuncia que a Málaga le faltan aún 45.700 empleos para alcanzar el nivel previo a la crisis El sindicato critica que el empleo creció el año pasado en la provincia un 2,2%, mientras el PIB subió un 3,3% NURIA TRIGUERO Martes, 15 mayo 2018, 14:06

El empleo durante el pasado año creció en la provincia de Málaga por debajo de la subida del Producto Interior Bruto y sigue existiendo un déficit de 45.700 empleos para alcanzar los niveles previos a la crisis, en concreto la situación de 2007. Así se recoge en un informe sobre la evolución del empleo presentado hoy por CC OO Málaga.

Según ha asegurado el secretario general del sindicato, Fernando Muñoz, durante el pasado año aumentó un 2,2% la ocupación en la provincia, «con una bajada sustancial del salario medio», mientras el crecimiento del PIB se situó en el 3,3% y para este año se prevé un 3,1%. Málaga está por encima en el crecimiento, pero ello no lleva aparejado un crecimiento del empleo.

El informe refleja cómo la economía y el mercado laboral se han 'terciarizado'. El sector servicios antes de la crisis generaba el 75,5% de los puestos de trabajo existentes en la provincia, y después de la crisis este porcentaje ha aumentado hasta el 87,2% como consecuencia de la destrucción de tejido empresarial en otros sectores. Dentro de los servicios, el comercio representa la mitad de éste y un tercio de todo el empleo creado.

Según reza el estudio, la crisis y las políticas de ajustes y recortes aplicadas trajeron una fuerte destrucción de empleo en la provincia, con 135.200 puestos destruidos en los años 2008-2013 que equivalen a uno de cada cinco empleos existentes. Los cuatro años de recuperación económica, desde 2014 a 2017, han propiciado un aumento de 89.500 ocupados, equivalente al 17,9% respecto el nivel existente en 2013. Sin embargo, critica el sindicato, este crecimiento está lejos de ser homogéneo en los cuatro años mencionados. «En Málaga el empleo creció de forma notable en los años 2014 y 2015, para ralentizar su crecimiento en los años 2016 y 2017, ralentización que no se produce ni en Andalucía ni en el conjunto nacional», ha afirmado el secretario provincial de CC OO. «En términos cuantitativos podemos decir que este aumento del empleo es insuficiente porque no hemos recuperado el nivel de empleo anterior a la crisis», ha añadido. Y es que el número de ocupados en 2017 es aún inferior al de 2007 en un 7,2%, esto es, en 45.700 empleos, déficit que también se presenta en Andalucía con 290.000 empleos menos (un 9%) y en el total nacional con un déficit de 1.755.100 empleos menos (un 8,5%). Además, el crecimiento del empleo no se corresponde con el nivel de crecimiento económico provincial.

El análisis del empleo creado entre 2014 y 2017 por sexos revela de forma clara que el empleo creado es mayoritariamente masculino, pues éste creció en estos cuatro años un 22,3%, mientras que el femenino lo hizo en un 12,8%. De hecho, dos de cada tres empleos creados han sido para los hombres (59.000 sobre 89.500). También es cierto que la destrucción de empleo durante la crisis fue eminentemente masculina y que a día de hoy, hay 7.800 mujeres más trabajando en la provincia que en 2007, pero 53.800 hombres menos.