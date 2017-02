La oposición rechaza en bloque la «alarmante» propuesta de retrasar la jubilación

Rechazo en bloque de la oposición ante la propuesta del Banco de España, que aboga por retrasar más aún la edad de jubilación -ya en 2011 se decidió llevarla hasta los 67 años a partir del año 2027-. El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, preguntará la próxima semana en la sesión de control al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por el futuro de las pensiones, tras una propuesta que ha calificado de "alarmante".

El portavoz socialista ha subrayado que las "alarmantes" declaraciones del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, no tienen en cuenta ni la situación actual del sistema de pensiones ni los efectos de las reformas anteriores. Ha insistido en que "no se puede alarmar a los millones de pensionistas con declaraciones como éstas" y ha recordado que recientemente la Autoridad Fiscal Independiente "tuvo criterios bastantes distintos" a los del gobernador de España. "Por tanto, desde el profundo desacuerdo pero también identificándonos con la preocupación de la sociedad por el futuro de las pensiones, preguntaré a Rajoy por el futuro de las pensiones", ha concluido.

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, no cree que haya que retrasar más, al menos de momento, el acceso a la jubilación pero sí facilitar el que quien quiera pueda seguir activo tras alcanzar esa edad. Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja al ser preguntado por la recomendación planteada por el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, de retrasar la edad de jubilación dada la mayor esperanza de vida de los españoles para facilitar la sostenibilidad del sistema.

En este sentido, Hernando ha recordado que ya en 2011 se decidió llevar la edad de jubilación hasta los 67 años a partir del año 2027, y que también se han establecido fórmulas para permitir "combinar" la jubilación con el trabajo. Así, el diputado 'popular' no comparte la recomendación de Linde "como una decisión de retraso obligatorio" de la edad de jubilación para todo el mundo igual, sino "en virtud de las posibilidades" de cada uno. "Y eso ya existe en España," ha dicho.

El portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, ha apostado este jueves por "trabajar menos cobrando más" en lugar de volver a retrasar la edad de jubilación, como recomienda Linde, en aras a garantizar la sostenibilidad del sistema público. Así, ha criticado que quienes hacen estas sugerencias sean justo "los que no se las aplican". "Ellos se jubilan cuando quieren y con pensiones blindadas", ha reprochado, asegurando que el problema de las cuentas de la Seguridad Social no es que haya muchos pensionistas sino que "los sueldos son más precarios". "Así que lo que hay que hacer es trabajar menos cobrando más, y eso precisamente lo tenemos que hacer frente a aquéllos que trabajan menos que nosotros, que viven mucho mejor y que nos recetan a todos apretarnos el cinturón", ha zanjado.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha abogado por su parte por mejorar la calidad del empleo y fomentar la natalidad para garantizar la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social en lugar de retrasar la edad de jubilación. Rivera ha criticado que la propuesta de Linde se limita a hablar "de la parte de costes" sin atender a los ingresos y ha considerado que "si no incrementamos la natalidad, si no entra más gente en la bolsa de la Seguridad Social y los trabajos son precarios y se cotiza poco (...) por mucho que alarguemos la edad (de jubilación) no lo podemos pagar".

En lugar de ello, Rivera apuesta por centrarse en los ingresos, mediante medidas fiscales para fomentar "la natalidad y ayuda a las familias" junto a políticas "para incrementar la recaudación por cotización", actualmente lastrada por los empleos de baja calidad.