¿Qué foto pongo en mi currículum?: Ojo con sonreír demasiado

Sonreír es muy importante en las relaciones interpersonales pero un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Oxford advierte de que en la venta, en el ámbito profesional y en las fotos del currículum es mejor sonreír sólo ligeramente. Según este trabajo, que acaba de ser publicado por la revista 'Journal of Consumer Research', una sonrisa demasiado marcada en un vendedor transmite sensación de escasa competencia y poca experiencia, "como sis estuviera tratando de ocultarlo detrás de ese gesto de aparente cercanía", recoge el informe.

Otro contexto en el que los investigadores también aconsejan no sonreír demasiado es en las fotos que se adjuntan a la hora de buscar trabajo. De hecho, los científicos londinenses únicamente recomiendan en sus conclusiones sonreír de forma amplia en “escenarios de escaso riesgo” como en imágenes para anuncios de artículos de consumo básico, promociones de muestras gratis o demostraciones. "Ser conscientes del mensaje que damos a través de la imagen es esencial. En perfiles sociales como Facebook, disponer de una fotografía con amplia sonrisa aumenta el índice de compartidos y likes hacia el perfil, pero en todos aquellos escenarios que tengan que ver con el sector profesional, como entrevistas de empleo, currículum y perfil de LinkedIn, la credibilidad y competencia del candidato desaparece por completo” asegura Isabel González, formadora internacional en neuromarketing.

Para llegar a estos resultados, los científicos desarrollaron cinco estudios diferentes con una población mixta comprendida entre los 18 y 65 años de edad, quienes participaron en experimentos de análisis de respuesta, tras exponerse a sucesivas imágenes en las que aparecían personas con diferentes tipos de sonrisas en distintos escenarios.

Consejos básicos

En Estados Unidos y Reino Unido no se suelen poner fotografías en los currículum a fin de evitar discriminaciones por cuestiones de raza y porque se piensa que la imagen de una persona no debería condicionar sus habilidades o potencial profesional (algo así como lo que defiende la esencia del programa 'La Voz'). Sin embargo, en nuestro país adjuntar una imagen es una práctica extendida que aumenta considerablemente las posibilidades de ser seleccionado Y es entonces cuando surge el dilema. Resolverlo puede llevarnos al éxito o al fracaso...¿Qué foto es la más adecuada? Aunque no hay reglas escritas de lo que es mejor o peor, los expertos sí coinciden en determinados aspectos que se deberían tener en cuenta para controlar la imagen que proyectamos de nosotros mismos a través de ese pequeño recuadro.

Para acertar, mejor optar en dicha foto por una mirada directa y amable, que comunica más fortaleza. Respecto a la calidad de la imagen, una foto profesional siempre es un plus. Si no podemos ir a un fotógrafo para que nos la haga, al menos debemos mimar los detalles (hacerla con una cámara y no con un móvil, cuidar la luz, sin flash, no poner 'selfie', etc…) para que sea lo más profesional posible. La foto debe ser reciente y no caer en la tentación de incluir una antigua donde nos veamos mejor, ya que si nos llaman a la fase de entrevista y descubren el engaño, éste será un factor que jugará en nuestra contra restándonos credibilidad.

¿Qué plano elegir? Mejor foto de medio cuerpo, un tamaño justo según los expertos que además nos permite transmitir una imagen más completa de lo que queremos proyectar. Eso sí, cuidado con los accesorios, conviene huir de todo tipo de complementos como sombreros, gorras, pendientes o joyas muy grandes o llamativas que desvían la atención. La ropa también debe ir acorde con la imagen que queremos dar. Mejor colores neutros y discretos.