Tercer acuerdo salarial que se anula en Canarias por discriminar a las mujeres

Otra victoria para el colectivo de las 'kellys'. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado de nuevo un pacto salarial suscrito entre la dirección de un hotel del sur de Tenerife y el comité de empresa por considerar que es sexista. Es la tercera vez que esa jurisdicción anula un plus de productividad por discriminar al colectivo de camareras de pisos, formado en su totalidad por mujeres, según CC OO, el sindicato que ha presentado las tres denuncias.

«No se justifican las diferencias de importe entre categorías del mismo grupo dado que las cuantías previstas para las camareras de pisos (100% mujeres) son muy inferiores a las de las de cocinero (21%), camarero (35%), ayudante de cocina (66%) o ayudante de camarero (53%)», según explican los jueces.

El tribunal aprecia que las razones que aduce la empresa para justificar las cuantías no tienen que ver con la productividad «al referirse a cualidades personales de los trabajadores o a circunstancias de la prestación del servicio». Por eso, insiste en que «solo se ha invocado» a criterios como turnicidad, idiomas y formación «tras fijarse las cuantías en virtud de otros criterios que no constan para intentar justificar por qué a un colectivo concreto se le ha asignado un plus de productividad bajo».