Tecnología y accesibilidad centran los desayunos de SUR y BBVA

El encuentro, celebrado ayer en las instalaciones del periódico, tiene como objetivo analizar el papel de la tecnología en la integración social de las personas Viernes, 23 febrero 2018, 09:29

Desde hace algunos años entendemos la accesibilidad como la condición necesaria para facilitar la vida autónoma e independiente de las personas, así como su participación social y económica plena. Este objetivo, además de configurarse en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho básico, se ha convertido en uno de los principales retos de nuestra sociedad, cada vez más concienciada con plena integración de las personas más allá de sus características funcionales. Una meta que pasa, en primera instancia por derribar las barreras mentales, y que tiene un gran aliado en la tecnología, cada vez más empleada para garantizar la calidad de vida de las personas.

De este modo y con el objetivo de analizar el papel de la tecnología en la vida cotidiana de la sociedad, diario SUR planteó ayer un desayuno en colaboración con BBVA en el que se analizó la capacidad de los nuevos sistemas tecnológicos para fomentar la integración social de las personas, especialmente aquellas con algún tipo de discapacidad.

Al encuentro acudieron representantes de la entidad y de diversas empresas y asociaciones relacionadas con el sector entre los que se encontraban José Antonio Pérez Parada, director de Zona Costa del Sol de BBVA; Verónica Martorell Martínez, directora de Accesibilidad tecnológica y Estudios de ILUNION Tecnología y Accesibilidad, grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación; Carlos Martín Guevara, CEO de Sombradoble, responsables de la App My Leaf; Alberto Vallejo Peña, secretario de la Fundación de Autismo Ángel Riviere; Pepe Fernández Freire, Senior Manager de Transformación de Canales de BBVA; y Francisco García Soriano, director de la ONCE en Fuengirola.

Las claves del encuentro

Tal y como explicó Martorell: "Actualmente la tecnología es normalizadora. A través de ella podemos acabar con muchas de las limitaciones que sufren las personas con discapacidad. Además es importante recordar que no se trata solo de un aspecto reservado a la Responsabilidad Social de las empresa, hay un mercado potencial a nivel empresarial que no debe desmerecerse".

Respecto a la implicación de las empresas, Pérez apuntó: “En nuestro caso, está en el ADN de BBVA poner la tecnología al alcance de todas las personas para conseguir el máximo avance. Creemos firmemente en ello y trabajamos para conseguirlo”. No en vano, la entidad acaba de lanzar hoy al mercado la App ‘Para Todos’, una aplicación móvil pionera destinada a facilitar la operativa en cajeros a las personas ciegas, con discapacidad física o intelectual leve. Este proyecto ha sido testado durante más de cuatro meses por personas con discapacidad, entre las que se encuentra Francisco Soriano. “Para muchas personas, un acto tan sencillo como sacar dinero se convierte en algo realmente complicado. Gracias a iniciativas como esta podemos conseguir algo que aún hoy parece asombroso: lograr que las personas con discapacidad llevemos una vida normal”, explica Soriano.

Esta normalidad es la que persigue también Martín, cuya empresa ha desarrollado ‘My Leaf’, una App que continúa el proyecto documental "Raras Pero no Invisibles" y que permite conectar a las personas que padecen las llamadas enfermedades raras con el objetivo de ayudar a los pacientes a poder controlar y mejorar su calidad de vida y la evolución de la enfermedad. “Se trata en definitiva de usar la tecnología para mejorar la vida de las personas. Tenemos la posibilidad, solo falta la voluntad”.

“Nosotros tenemos un interés especial en la mejora de la comunicación, y la tecnología es un importante aliado porque en nuestro caso muchos niños que sufren autismo tienen grandes habilidades en el manejo de la informática y las aplicaciones”, explica Vallejo. No en vano, miembros de su fundación han participado en el desarrollo de una aplicación móvil. “Pero aún las iniciativas son esporádicas y cortas en el tiempo. Es necesaria más implicación y proyectos a largo plazo, y el de BBVA es un buen ejemplo de ello”.

De cara al futuro, Fernández plantea: “El futuro inmediato pasa por el aprovechamiento del conocimiento de las personas, en nuestro caso nuestros clientes, que es el bien más valioso. Por eso en BBVA buscamos estar conectados con el usuario, atender sus necesidades no solo en las grandes cosas, también en los pequeños detalles del día a día. Y en eso estamos trabajando”.

En este sentido Soriano sentencia: “Hay que hacer entender estas necesidades por convencimiento, no por obligación. Solo así conseguiremos avanzar hacia la plena accesibilidad”.

«Lograr autonomía en el plano financiero es muy importante para personas con discapacidad»

«En el futuro, la inteligencia artificial hará todos los servicios más personalizables» vERÓNICA MARTORELL

«Tenemos más limitaciones de pensamiento que tecnológicas sobre la accesibilidad» cARLOS mARTÍN

«La tecnología hace la comunicación más accesible para todos» ALBERTO VALLEJO

«Desde las empresas hay que apostar por hacer la vida más fácil a las personas» PEPE FERNÁNDEZ