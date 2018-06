Los tampones y compresas tendrán un IVA reducido por «razones de discriminación»

Los productos de higiene íntima, como tampones y compresas, podrían ver muy pronto reducido su IVA al ser artículos de primera necesidad. Y es que ahora estos productos de higiene íntima femenina están gravados con el 10%, el mismo tipo que se aplica, por ejemplo, a los toros o a la restauración. Por ello, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer que en su «hoja de ruta» estudia la rebaja del impuesto para estos productos de uso femenino «fundamentalmente por razones de discriminación». Según dijo Montero durante la sesión de control en el Congreso, el motivo de la bajada del IVA en los productos ligados a la higiene de la mujer es «para incentivar el consumo y para no gravar a las mujeres con un impuesto añadido por el hecho de ser mujeres».

La rebaja de los productos de higiene íntima femenina fue una de las propuestas realizadas por el PSOE cuando estaba en la oposición. Propugnaba pasar del 10% al tipo superreducido del 4%, medida que fue aprobada como proposición no de ley por la Comisión de Igualdad del Congreso. Tampones o compresas no tienen el mismo IVA en la UE. Incluso en Canarias no está gravados. Por eso, la ministra Montero apuntó que la rebaja deberá ser abordada en el marco comunitario. La ministra de Hacienda, que también avanzó que trabajan en rebajar el IVA cultural, respondía de esta manera al diputado de ERC Joan Capdevila, que reclamaba la reducción del impuesto, no solo en los productos de higiene íntima, sino también para los pañales infantiles o de adultos, los preservativos, los servicios de dependencia, o los servicios funerarios.