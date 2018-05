Suspenso en educación financiera para más de la mitad de los españoles El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ayer durante un acto informativo. :: zipi / EFE El 51% no sabe distinguir riesgos al invertir y otro 42% no entiende bien lo qué es la inflación, aunque el 97% tiene una cuenta corriente J. A. BRAVO MADRID. Sábado, 26 mayo 2018, 00:12

Cláusulas suelo en las hipotecas, preferentes, deuda subordinada, 'swaps'... La lista de 'bombas de relojería' que los ciudadanos han ido aceptando en su relación comercial con las entidades financieras es larga pero, ¿cómo ha sido posible que haya habido cientos de miles de afectados? Pues más allá de la ambición humana y el interés de algunos por aprovecharse de ella, la explicación más factible puede ser tan simple como alarmante: la falta de conocimientos financieros de buena parte de la población, algo más de la mitad según el Banco de España (BdE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No hablamos de un saber avanzado, sino de elementos ya habituales para el desempeño cotidiano como, por ejemplo, la inflación. Un 42% de los españoles no alcanza a comprender bien lo qué es y, por tanto, cuando se aplica el popular índice de precios de consumo (IPC) no entiende su alcance real.

BRECHA DE GÉNERO

Así figura en la Encuesta de Competencias Financieras (ECF) presentada ayer por el gobernador del BdE, Luis María Linde, y el presidente de la CNMV, Sebastián Albella. Más datos. Ni siquiera la mitad -solo el 46%- sabe lo que es un interés compuesto -esto es, un 1,5% anual por poner una referencia-, algo clave para evaluar bien el rendimiento que pueden generar sus inversiones, depósitos o simples cuentas. Pero es que no muchos más (el 49%) conocen cómo diversificar riesgos.

Bien es cierto que, según ambos órganos supervisores, el panorama en otros países de la UE es parecido pero eso no puede ser consuelo. La población, sin embargo, tampoco parece percibirlo como un gran problema. El 46% de las personas consultadas en la ECF califica de «medios» sus conocimientos financieros e incluso un 8% los valora como «bastante o muy altos». Por el contrario, un 29% los ve «bajos» y otro 19% los reconoce como «muy bajos».

Curiosamente, apenas existen diferencias entre hombres y mujeres a la hora de valorarse -el 46% de ellos dice tener conocimientos «medios» frente al 44% de ellas-, pero sí se aprecia una brecha clara en el resultado de sus respuestas a las preguntas planteadas por el Banco de España y la CNMV. Se aproxima a los diez puntos, pero ninguno de los dos organismos ha podido dar una explicación concreta del motivo, más allá de que pueda acusarse de forma especial en las personas de mayor edad.

Sí aprecian diferencias más esperadas en el grado de conocimientos según el nivel de educación y también la renta familiar. Así, por ejemplo, hasta siete de cada diez personas con formación universitaria comprende bien lo que es la inflación, frente a un 48% entre quienes tienen estudios primarios. Y si hablamos de saber cómo diversificar los riesgos, la diferencia es de un 60% frente a un 38%, respectivamente.

Las rentas influyen

Atendiendo al nivel de ingresos, la distancia resulta todavía más evidente. De esta forma, tres de cada cuatro personas que ganan más de 44.500 euros anuales tiene claro lo qué es el IPC, algo que solo el 47% entiende entre quienes tienen emolumentos inferiores a 14.000 euros. Es más, hasta veinte puntos les separan si se trata de evaluar los riesgos de sus inversiones o contratos financieros: en los sueldos más bajos solo el 39% se maneja bien, mientras que en los altos suponen el 69%.

Y si consideramos el origen de cada persona encuestada, aragoneses y navarros son los que más conocimientos financieros aparentan tener, seguidos de vascos y riojanos. En el extremo contrario, andaluces, extremeños y murcianos son los que presentan más problemas.

Linde mostró su preocupación, en la presentación de la ECF, porque «amplios segmentos» de la población «parecen no estar familiarizados» con conceptos que resultan «esenciales» para gestionar bien sus finanzas. También Albella compartió su «inquietud» a ese respecto, antes de anunciar que ambos supervisores analizarán en detalles esas deficiencias en el Plan de Educación Financiera 2018-2021. Y uno de los elementos a los que atenderán es «hasta qué punto esta cultura peculiar» de España de invertir en activos inmobiliarios y otros de bajo perfil de riesgo, como los depósitos, «pueden influir en el nivel de riqueza».

El 97% de los españoles tiene hoy una cuenta corriente y un 56% tarjetas de crédito, otro 38% ha adquirido productos financieros y el 17% ha suscrito un préstamo o una hipoteca. Además, el 20% tiene plan de pensiones y el 30% seguro de vida.

